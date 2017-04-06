166 исков МРСК Центра и Приволжья к неплательщикам удовлетворили суды за два месяца

CABEX 2017
6 апреля 2017, 17:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, СУД
Специалисты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжают укреплять финансовую дисциплину потребителей услуг по передаче электроэнергии. Наиболее действенными мерами остаются претензионно-исковая работа и последующие исполнительные мероприятия, проводимые совместно с Федеральной службой судебных приставов и кредитно-финансовыми учреждениями.
В январе и феврале в пользу сетевиков было удовлетворено 166 исков по фактам нарушения потребителями исполнения обязательств по оплате оказанных услуг по передаче электроэнергии на общую сумму 351 млн руб. Из них 252 млн руб. приходится на основной долг и 99 млн руб. – на проценты за пользование денежными средствами. Судами рассматривается еще 434 аналогичных иска.
Кроме того, за два первых месяца 2017 года энергетикам были выданы исполнительные листы на взыскание 201 млн руб., 93 млн руб. из этой суммы было погашено должниками до 1 марта 2017 года.
Недополученные средства наносят ощутимый финансовый урон сетевой компании, что негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок, что напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение добросовестных потребителей.