Бригады филиала АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО" восстановили электроснабжение

Видео-интервью с участниками
6 апреля 2017, 16:33
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Накануне вечером по плановой заявке Хабаровского предприятия «МЭС Востока» энергетиками филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» была выведена в ремонт ВЛ 35 кВ Биробиджан - ЖБИ с отпайкой на ПС ГЗУ, питающая ПС ЖБИ, МК, ГЗУ. Электроснабжение потребителей, получающих электроэнергию от данных подстанций, осуществлялось по ремонтной схеме. В 18 часов 1 минуту действием защит отключилась ВЛ 35 кВ Биробиджан - МК, питающая ПС МК, ЖБИ, ГЗУ и Валдгейм. В результате без электроснабжения осталась часть потребителей, проживающих в центральной части Биробиджана, микрорайоне имени Стяжкина, а также 24 котельные, 4 насосные станции, 96 ТП, воинская часть.
Через 16 минут после аварийного отключения была запитана ПС ЖБИ по резервной схеме, через 58 минут ПС МК, через 1 час 37 минут ПС ГЗУ и через 1 час 51 минуту ПС Валдгейм. Последний потребитель был включен в 19:52. В ходе восстановительных работ были задействованы 3 оперативно-выездные бригады и одна бригада электромонтеров Биробиджанского РЭС филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО». Выявлено повреждение элегазового выключателя 35 кВ на ПС ГЗУ, а также наличие однофазного замыкания на землю на ВЛ – 35 кВ МК - Валдгейм. Организованы работы по ремонту элегазового выключателя на ПС ГЗУ, внеплановый осмотр ВЛ – 35 кВ МК – Валдгейм.
На данный момент все потребители получают электроэнергию в полном объеме.