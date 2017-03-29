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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Два подразделения МРСК Юга признаны лучшими в Группе компаний "Россети"

Два подразделения МРСК Юга признаны лучшими в Группе компаний Россети

6 апреля 2017, 17:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА

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Два подразделения ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») - Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и Отдел антикоррупционных комплаенс процедур (АКП) Департамента безопасности признаны лучшими в конкурсе структурных подразделений Группы компаний «Россети» по итогам 2016 года.

Торжественная церемония награждения лучших представителей электросетевого комплекса страны и руководителей функциональных подразделений состоялась в Москве и была приурочена к очередной годовщине со дня образования Группы компаний «Россети». Награды вручал Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин

Главные критерии, повлиявшие на определение лучших функциональных блоков, - обеспечение стабильной работы подразделения, соответствие применяемых принципов и методов требованиям нормативных документов, экономическая эффективность реализуемых проектов, а также участие в централизованных проектах на уровне Группы компаний «Россети».

«Высокая оценка работы отдела АКП – стимул для дальнейшего развития. Сотрудники понимают, что основная цель их работы – формирование среды в Обществе, которая сводила бы к минимуму коррупционные проявления. От успешности решения этой задачи напрямую зависит деловая репутация компании, ее восприятие партнерами и, как следствие, - результаты финансово-экономической деятельности», - заявил советник генерального директора МРСК Юга Алексей Меньшенин.

В 2016 году Департаментом корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, которым руководит Елена Павлова, активно велась работа, направленная на улучшение качества корпоративного управления в МРСК Юга.

Были успешно реализованы корпоративные мероприятия по проведению дополнительной эмиссии акций в целях привлечения денежных средств для обеспечения создания на территории обслуживания МРСК Юга инфраструктуры энергоснабжения к Чемпионату мира по футболу 2018 г. По итогам 2016 года ПАО «МРСК Юга» присвоен национальный рейтинг корпоративного управления «Развитая практика корпоративного управления».

Компания: ПАО "МРСК Юга"

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