Энергетики обеспокоены участившимися фактами краж проводов с линий электропередачи

Хищения оборудования с энергообъектов – прямая угроза надежному и бесперебойному электроснабжению потребителей области. Поэтому непрекращающиеся кражи вызывают особое беспокойство энергетиков.



За 2016 год сотрудники управления безопасности филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Ульяновские РС» выявили 12 случаев хищений электрооборудования, большая часть из которых совершена в Мелекесском районе. За первые три месяца 2017 года в Ульяновской области выявлено 5 фактов хищения проводов и оборудования с целью сдачи в пункты приема цветного металла. Материальный ущерб, нанесенный злоумышленниками электросетевой компании, только в этом году уже составил свыше 130 тысяч рублей. При этом для того, чтобы оперативно восстановить работу электрооборудования энергетики вынуждены изыскивать силы и средства в ущерб текущей ремонтной компании и за счет собственных средств предприятия.



Злоумышленников абсолютно не беспокоит тот факт, что их действия могут привести к отключению от энергоснабжения не только частных жилых домовладений, но и сельскохозяйственных и производственных предприятий, социально-значимых объектов. Кроме того, любые вмешательства в работу электрооборудования влекут за собой риск для жизни и здоровья самих нарушителей. Нередко преступники становятся инвалидами или погибают от поражения электрическим током при попытках хищений.



Злоумышленники должны помнить, что абсолютно любые незаконные действия в отношении электросетевых объектов, сознательное повреждение оборудования по законодательству расцениваются как правонарушения, влекущие за собой административную и уголовную ответственность. По каждому из фактов несанкционированного вмешательства в работу электрооборудования, его порчи или кражи энергетики обращаются в территориальные органы внутренних дел.



Обо всех случаях причинения ущерба электросетевому комплексу, противоправных действий вблизи энергообъектов - ЛЭП, подстанций, трансформаторов, о фактах хищения энергооборудования, а также всех подозрительных лицах необходимо сообщать по «телефону доверия» филиала «Ульяновские РС» 8(8422) 61-36-46, либо по телефону «горячей линии» 8(8422) 69-76-81.