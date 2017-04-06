Энергетики повысили надежность энергоснабжения потребителей Дигорского района Северной Осетии

CABEX 2017
6 апреля 2017, 16:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО
В рамках работы по повышению надежности и эффективности электросетевого комплекса Северной Осетии, энергетики филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») выполнили текущие ремонты подстанции 35/10 кВ «Дигора-Насосная» в Дигорском районе республики.
Питающий центр был введен в эксплуатацию в 1981 году. От его бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения жителей селений Дур-Дур и Карман-Синдзикау в районе с общей численностью населения более 4,33 тысячи человек, а также всех социально значимых объектов данных поселений. Кроме этого, подстанция обеспечивает электроэнергией четыре крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятия района.
В связи с изношенностью устаревшего электрооборудования в соответствии с графиком энергетиками выполнен ремонт оборудования. В частности, силами собственного персонала энергокомпании произведен текущий ремонт основного силового трансформатора и вакуумного выключателя 35 кВ, находящегося в эксплуатации последние 6 лет. Специалисты отремонтировали разъединители на двух секциях шин в количестве 6 штук.
Кроме этого, произведена замена фарфоровых высоковольтных вводов на выключателях 35 кВ на полимерные, т.е. проходные изоляторы, которые являются важной и неотъемлемой частью силовых трансформаторов. Их своевременная замена снижает риск повреждения трансформатора и возникновения аварийных режимов в сети. Новое установленное оборудование долговечнее, надежнее и удобнее в эксплуатации, кроме того, снижает затраты на обслуживание.
При выполнении очень ответственной и сложной работы бригадой энергетиков особое внимание уделено соблюдению правил электробезопасности. Перед началом работы группа электромонтеров дополнительно прошла целевой инструктаж.
Проведенные работы на подстанции «Дигора-Насосная» позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей в Дигорском районе.