Кубаньэнерго: 5 тысяч "умных" счетчиков для Тихорецкого энергорайона

2017 год объявлен ПАО «Россети» годом борьбы с потерями электроэнергии. Тихорецкий филиал ПАО «Кубаньэнерго» в текущем году планирует реализовать третий энергосервисный контракт, установить порядка 5 тысяч «интеллектуальных» счетчиков автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в Тихорецком, Новопокровском и Белоглинском районах.



Сотрудники Тихорецкого филиала Кубаньэнерго одними из первых применили наиболее действенный способ снижения потерь электрической энергии и борьбы с несанкционированным потреблением электроэнергии – еще в 2014 году установили «интеллектуальные» счетчики системы АСКУЭ. С тех пор неоднократно доказано, в местах установки − потери электроэнергии снижаются на 20-30%.



В настоящее время в зоне ответственности Тихорецкого филиала установлено порядка 8 тысяч современных приборов учета электроэнергии.



В 2017 году Тихорецкие электрические сети будут реализовывать третий энергосервисный контракт, установят еще 5 тысяч современных многофункциональных приборов учета для жителей станиц Фастовецкая и Архангельская Тихорецкого района, а также станицы Новопокровская и села Белая Глина.



Современный «интеллектуальный» счетчик – это фактически мини-компьютер, который не просто считает киловатт-часы, но и имеет несколько дополнительных функций, в том числе учет электроэнергии по нескольким тарифам. Главное для потребителя, что он поможет экономить затраты на электроэнергию, способен определить короткое замыкание в проводке и отключить электричество в случае возникновения замыкания либо перегрузки. Новые счетчики также защитят приборы от перепадов напряжения. Дополнительное удобство в том, что показания со счетчика снимаются дистанционно, с помощью специального пульта.



− В первую очередь наши сотрудники автоматизируют те фидеры, где процент потерь превышает 30%. Результат видно уже через пару месяцев полезный отпуск увеличивается в разы, а потери снижаются до уровня технических, − отмечает директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь. – Кроме того, транспортировка электроэнергии становится более эффективной, улучшается надежность энергоснабжения, так как вместе со счетчиками потребителям меняют и ответвления в домовладения. При этом уменьшаются наши трудозатраты и дополнительно социальная напряженность населения, показания со счетчика снимаются дистанционно, потребители − с помощью специального пульта, а энергетики – удалено, с помощью модема.



Пока «интеллектуальные» счетчики Кубаньэнерго устанавливает безвозмездно, в основном потребителям группы риска, но жители и предприниматели могут приобретать их и самостоятельно. И уже в Новопокровском районе порядка десяти бытовых и юридических абонентов установили новые приборы учета за собственные средства.



Энергетики еще раз напоминают, что хищение электроэнергии – правонарушение, влекущее за собой административную и уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы.



Кубаньэнерго призывает добросовестно и в срок оплачивать потребленную электроэнергию, не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а при обнаружении подобных фактов сообщать по бесплатному круглосуточному телефону единой горячей линии Компании 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный), а также по телефонам в Тихорецке: 4-82-83, 47-5-31 и 7-27-51. Анонимность гарантируется.