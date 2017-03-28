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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Курскэнерго снижает потери в сетях

Курскэнерго снижает потери в сетях

6 апреля 2017, 14:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведет планомерную работу по сокращению потерь в электрических сетях. С начала года предприятием передано более 1,01 млрд. кВт*ч электроэнергии, при этом потери в распределительной сети 10/0,4 кВ снизились на 1,75 млн. кВт*ч от отпуска в сеть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого объема достаточно, к примеру, для того, чтобы в течение месяца обеспечивать электроснабжение потребителей Черемисиновского района Курской области.

Такого показателя удалось добиться благодаря  проводимой энергетиками системной работы, включающей в себя целый комплекс мероприятий.  Значительный эффект дают рейды по пресечению безучетного и бездоговорного потребления. С начала года сотрудники профильных подразделений  филиала  проверили 5 265 потребителей электроэнергии, по результатам проверок составлено и оплачено 58 актов о бездоговорном и безучетном потреблении электроэнергии общим объемом более 420 тыс.  кВт*ч.

Способствуют снижению потерь и такие мероприятия, как совершенствование систем расчетного и технического учета, замена приборов учета, а также установка общедомовых приборов учета электроэнергии

Выполняются специалистами Курскэнерго и другие технические энергосберегающие мероприятия, в том числе замена перегруженных и недогруженных трансформаторов, замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП, неизолированного провода на самонесущий изолированный провод  (СИП) в местах наибольших потерь электроэнергии, а также   организационные мероприятия по отключению трансформаторов в отсутствии нагрузки.

«Работа по снижению потерь в сетях – одно из приоритетных направлений деятельности Курскэнерго. Для этого в филиале внедряются новые технологии, устанавливается новое энергосберегающее оборудование, проводится ряд других мероприятий, которые в конечном итоге способствуют повышению надёжности электроснабжения потребителей региона», – отмечает начальник управления реализации услуг Курскэнерго Юрий Карцев.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"

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