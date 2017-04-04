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Анонсы

Новый взгляд на технологии, меняющие мир

Новый взгляд на технологии, меняющие мир

6 апреля 2017, 16:23
Рубрика: Анонсы
Метки: ЭЛЕКТРО-2017

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17 апреля, в рамках деловой программы выставки «Электро-2017» впервые состоится конференция «Энергетика будущего: новый взгляд на технологии, меняющие мир», организуемая АО «Экспоцентр» при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Комитета по энергетике Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Комитета Российского союза промышленников и пред­при­ни­ма­телей по энергетической политике и энергоэффективности.
 
Ключевые вопросы конференции:
  Какая энергетика необходима для новых поколений; какие перспективы развития у возобновляемых источников энергии в России?
  Когда настанет конец «нефтяного века» и, какие альтернативные энергоресурсы будут лидировать в энергобалансе в ближайшем будущем?
  Будет ли транспорт основным потребителем углеводородов?
  Какой энергетической стратегии следует придерживаться руководству стран, экономики которых принято называть сырьевыми?
 
Smart-технологии и инновации в энергетике
Smart-технологии будущего, которые уже сегодня меняют облик мировой энергетики, обсудят участники круглого стола «Интеллектуальная энергетика. Smart-технологии и инновации: российские перспективы и международный опыт».
 
Национальный проект «Интеллектуальная энергетическая система»
В России начинается реализация важного национального проекта – «Интеллектуальная энергетическая система». По мнению многих аналитиков, на данном этапе отсутствует целевое видение интеллектуальной энергетики и не обозначена четкая позиция государства по программе и механизмам ее реализации. Однако опыт зарубежных стран показывает, что развитие этого направления осуществляется на основании национального стратегического документа. В связи с этим участникам круглого стола предстоит дать оценку перспективам и потенциалу развития интеллектуальной энергетики в нашей стране с точки зрения технологического аспекта, обратившись к лучшим международным практикам и соответствующим компетенциям.
 
 
Как посетить конференцию
Вход на конференцию доступен для всех посетителей выставок «Электро» и «Нефтегаз». Чтобы посетить конференцию, зарегистрируйтесь на любую из выставок:
 
 
Как выступить на конференции с докладом
Подробную информацию о доступных темах для выступления и условиях сотрудничества можно получить в организационном комитете конференции:
тел.: 8 (495) 640-34-64, 620-58-44, 8 (800) 333-05-15;
e-mail: mail@oilandgasforum.ru

Компания: Экспоцентр

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