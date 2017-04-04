17 апреля, в рамках деловой программы выставки «Электро-2017» впервые состоится конференция «Энергетика будущего: новый взгляд на технологии, меняющие мир», организуемая АО «Экспоцентр» при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Комитета по энергетике Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Комитета Российского союза промышленников и пред­при­ни­ма­телей по энергетической политике и энергоэффективности.

Ключевые вопросы конференции:

• Какая энергетика необходима для новых поколений; какие перспективы развития у возобновляемых источников энергии в России? • Когда настанет конец «нефтяного века» и, какие альтернативные энергоресурсы будут лидировать в энергобалансе в ближайшем будущем? • Будет ли транспорт основным потребителем углеводородов? • Какой энергетической стратегии следует придерживаться руководству стран, экономики которых принято называть сырьевыми?

Smart-технологии и инновации в энергетике

Smart-технологии будущего, которые уже сегодня меняют облик мировой энергетики, обсудят участники круглого стола «Интеллектуальная энергетика. Smart-технологии и инновации: российские перспективы и международный опыт».

Национальный проект «Интеллектуальная энергетическая система»

В России начинается реализация важного национального проекта – «Интеллектуальная энергетическая система». По мнению многих аналитиков, на данном этапе отсутствует целевое видение интеллектуальной энергетики и не обозначена четкая позиция государства по программе и механизмам ее реализации. Однако опыт зарубежных стран показывает, что развитие этого направления осуществляется на основании национального стратегического документа. В связи с этим участникам круглого стола предстоит дать оценку перспективам и потенциалу развития интеллектуальной энергетики в нашей стране с точки зрения технологического аспекта, обратившись к лучшим международным практикам и соответствующим компетенциям.

Как посетить конференцию

Вход на конференцию доступен для всех посетителей выставок «Электро» и «Нефтегаз». Чтобы посетить конференцию, зарегистрируйтесь на любую из выставок:

Как выступить на конференции с докладом

Подробную информацию о доступных темах для выступления и условиях сотрудничества можно получить в организационном комитете конференции: