Объем производства оптического волокна на саранском заводе превысил 500 000 км

Видео-интервью с участниками
6 апреля 2017, 15:50
Рубрика: Новости компаний
Метки: ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ, ОПТОВОЛОКНО
15 марта 2017г. завод по производству оптического волокна в Саранске посетила делегация из Sumitomo Electric Industries – одного из мировых лидеров по производству оптического волокна.
С приветственной речью к гостям обратился Заместитель Председателя Правительства – Министр экономики Республики Мордовия Владимир Мазов. Он рассказал об инвестиционном потенциале Республики Мордовия и инновационных проектах, реализуемых в регионе. На совещании обсуждались вопросы поставок сырья, увеличения объемов производства, оптимизации производственных процессов. Особое внимание было уделено планам производства новых типов волокон.
Посещение японскими коллегами АО «Оптиковолоконные Системы» было приурочено к преодолению полумиллионного рубежа произведенного в России оптического волокна. В 4 квартале 2016 года завод приступил к промышленному выпуску оптического волокна и в настоящее время вышел на производство более 100 тысяч километров волокна в месяц. Это составляет 50% мощности завода и покрывает 25% спроса всего российского рынка.
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