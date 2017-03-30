ПАО "МРСК Центра и Приволжья": в Нижегородской области обнаружены незаконные подвесы кабелей ВОЛС

Видео-интервью с участниками
6 апреля 2017, 14:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ВОЛС
В ходе осмотров воздушных линий в Павловском муниципальном районе Нижегородской области специалистами филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» были обнаружены бездоговорные незаконные подвесы кабелей волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и иных типов кабелей (медных, коаксиальных и других).
Для обеспечения бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей нижегородские энергетики регулярно проводят осмотры воздушных линий (ВЛ). В результате одного из осмотров было обнаружено 40 км бездоговорных подвесов кабелей ВОЛС (и иных типов) в г. Павлово и г. Ворсма Нижегородской области, размещённых сторонней организацией. Ущерб, нанесенный сетевой компании только за 2016 г., составил 2 млн руб.
Филиал «Нижновэнерго» предупреждает: согласно п. 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160, в охранных зонах ВЛ запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, в том числе набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий передачи.
Это относится и кабелям ВОЛС, устанавливаемым в нарушение действующих норм электробезопасности без предварительного согласования с энергетиками. Такие действия их собственников затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи. Кроме того, вес кабеля ВОЛС и его натяжение между опорами требует обязательного расчета нагрузок на опору, так как может оказаться критическим для конкретной опоры и даже привести к ее падению и, как следствие, к прекращению энергоснабжения потребителей и несчастным случаям. Таким образом, лица, осуществляющие несанкционированные подвесы, нарушают законодательство Российской Федерации, подвергают неоправданному риску свои жизни и вмешиваются в работу энергосистемы.
МРСК Центра и Приволжья намерена последовательно продолжать работу по недопущению несанкционированного использования объектов электросетевой инфраструктуры. Для решения этой проблемы компания намерена использовать все предусмотренные действующим законодательством возможности.
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