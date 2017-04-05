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Отраслевые новости: Энергетика

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в марте 2017 года увеличилось на 1,8 % по сравнению с мартом 2016 года

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в марте 2017 года увеличилось на 1,8 % по сравнению с мартом 2016 года

6 апреля 2017, 15:35
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в марте 2017 года составило 92,4 млрд кВт•ч, что на 1,8 % больше объема потребления за март 2016 года. Потребление электроэнергии в марте 2017 года в целом по России составило 94,2 млрд кВт•ч, что на 0,9 % больше, чем в марте 2016 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем. С 1 января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учетом Крымской энергосистемы.

В марте 2017 года электростанции ЕЭС России выработали 93,3 млрд кВт•ч, что на 1,1 % больше чем в марте 2016 года. Выработка электроэнергии в России в целом в марте 2017 года составила 95,0 млрд кВт•ч, что на 0,5 % больше выработки в марте прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в марте 2017 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 55,7 млрд кВт•ч, что на 1,6 % меньше, чем в марте 2016 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 14,0 млрд кВт•ч (на 4,2 % больше уровня 2016 года), выработка АЭС – 18,2 млрд кВт•ч (на 7,7 % больше уровня 2016 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,3 млрд кВт•ч (на 0,6 % меньше уровня 2016 года).

Максимум потребления мощности в марте 2017 года в ЕЭС России составил 135 861 МВт, что выше максимума потребления мощности в марте 2016 года на 0,6 %.

Данные за март 2017 года

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно марта

2016 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно марта

2016 года, %

Восток (с учетом изолированных систем)

4,4

-0,9

4,2

-0,9

Сибирь (с учетом изолированных систем)

19,0

-1,2

19,1

-1,0

Урал

22,6

1,1

23,2

1,9

Средняя Волга

8,8

-8,9

9,6

2,9

Центр

22,2

6,1

21,1

0,3

Северо-Запад

9,7

2,9

8,5

1,5

Юг

8,3

1,4

8,6

10,2

 

Потребление электроэнергии в первом квартале 2017 года в целом по России составило 289,2 млрд кВт•ч, что на 0,6 % больше, чем за тот же период 2016 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 283,6 млрд кВт•ч, что на 1,5 % больше чем в январе-марте 2016 года. Без учета 29 февраля 2016 года электропотребление за три месяца 2017 года по ЕЭС России и по России в целом увеличилось на 2,6 % и 1,7 % соответственно.

С начала 2017 года выработка электроэнергии в России в целом составила 292,6 млрд кВт•ч, что на 0,3 % больше объема выработки в январе-марте 2016 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России в первом квартале 2017 года составила 287,0 млрд кВт•ч, что на 0,8 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета 29 февраля 2016 года прирост выработки электроэнергии за три месяца 2017 года составил 1,9 % по ЕЭС России и 1,4 % по России в целом.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение первого квартала 2017 года несли ТЭС, выработка которых составила 176,9 млрд кВт•ч, что на 0,6 % меньше, чем в январе-марте 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за три месяца 2017 года составило 0,4 %). В январе – марте 2017 года выработка ГЭС составила 39,1 млрд кВт•ч, что на 1,2 % больше чем за такой же период прошлого года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за три месяца 2017 года составило 2,4 %), выработка АЭС – 55,0 млрд кВт•ч, что на 5,9 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за три месяца 2017 года составило 7,1 %), выработка электростанций промышленных предприятий – 15,9 млрд кВт•ч, что на 0,9 % меньше показателя января-марта 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за три месяца 2017 года составило 0,1 %).

Данные за три месяца 2017 года

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января-марта 2016 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января-марта 2016 года, %

Восток (с учетом изолированных систем)

13,8

-2,0

13,3

-1,7

Сибирь (с учетом изолированных систем)

58,1

-1,9

58,4

-2,5

Урал

69,8

1,9

70,3

1,5

Средняя Волга

28,0

-8,9

29,2

3,1

Центр

66,6

4,9

65,0

1,1

Северо-Запад

30,0

2,0

25,9

-0,7

Юг

26,3

4,1

27,2

11,9

Компания: АО "СО ЕЭС"

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