Потребление электроэнергии в ЕЭС России в марте 2017 года увеличилось на 1,8 % по сравнению с мартом 2016 года

CABEX 2017
6 апреля 2017, 15:35
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в марте 2017 года составило 92,4 млрд кВт•ч, что на 1,8 % больше объема потребления за март 2016 года. Потребление электроэнергии в марте 2017 года в целом по России составило 94,2 млрд кВт•ч, что на 0,9 % больше, чем в марте 2016 года.
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем. С 1 января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учетом Крымской энергосистемы.
В марте 2017 года электростанции ЕЭС России выработали 93,3 млрд кВт•ч, что на 1,1 % больше чем в марте 2016 года. Выработка электроэнергии в России в целом в марте 2017 года составила 95,0 млрд кВт•ч, что на 0,5 % больше выработки в марте прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в марте 2017 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 55,7 млрд кВт•ч, что на 1,6 % меньше, чем в марте 2016 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 14,0 млрд кВт•ч (на 4,2 % больше уровня 2016 года), выработка АЭС – 18,2 млрд кВт•ч (на 7,7 % больше уровня 2016 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,3 млрд кВт•ч (на 0,6 % меньше уровня 2016 года).
Максимум потребления мощности в марте 2017 года в ЕЭС России составил 135 861 МВт, что выше максимума потребления мощности в марте 2016 года на 0,6 %.
Данные за март 2017 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно марта
2016 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно марта
2016 года, %
|
Восток (с учетом изолированных систем)
|
4,4
|
-0,9
|
4,2
|
-0,9
|
Сибирь (с учетом изолированных систем)
|
19,0
|
-1,2
|
19,1
|
-1,0
|
Урал
|
22,6
|
1,1
|
23,2
|
1,9
|
Средняя Волга
|
8,8
|
-8,9
|
9,6
|
2,9
|
Центр
|
22,2
|
6,1
|
21,1
|
0,3
|
Северо-Запад
|
9,7
|
2,9
|
8,5
|
1,5
|
Юг
|
8,3
|
1,4
|
8,6
|
10,2
Потребление электроэнергии в первом квартале 2017 года в целом по России составило 289,2 млрд кВт•ч, что на 0,6 % больше, чем за тот же период 2016 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 283,6 млрд кВт•ч, что на 1,5 % больше чем в январе-марте 2016 года. Без учета 29 февраля 2016 года электропотребление за три месяца 2017 года по ЕЭС России и по России в целом увеличилось на 2,6 % и 1,7 % соответственно.
С начала 2017 года выработка электроэнергии в России в целом составила 292,6 млрд кВт•ч, что на 0,3 % больше объема выработки в январе-марте 2016 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России в первом квартале 2017 года составила 287,0 млрд кВт•ч, что на 0,8 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета 29 февраля 2016 года прирост выработки электроэнергии за три месяца 2017 года составил 1,9 % по ЕЭС России и 1,4 % по России в целом.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение первого квартала 2017 года несли ТЭС, выработка которых составила 176,9 млрд кВт•ч, что на 0,6 % меньше, чем в январе-марте 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за три месяца 2017 года составило 0,4 %). В январе – марте 2017 года выработка ГЭС составила 39,1 млрд кВт•ч, что на 1,2 % больше чем за такой же период прошлого года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за три месяца 2017 года составило 2,4 %), выработка АЭС – 55,0 млрд кВт•ч, что на 5,9 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за три месяца 2017 года составило 7,1 %), выработка электростанций промышленных предприятий – 15,9 млрд кВт•ч, что на 0,9 % меньше показателя января-марта 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за три месяца 2017 года составило 0,1 %).
Данные за три месяца 2017 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января-марта 2016 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января-марта 2016 года, %
|
Восток (с учетом изолированных систем)
|
13,8
|
-2,0
|
13,3
|
-1,7
|
Сибирь (с учетом изолированных систем)
|
58,1
|
-1,9
|
58,4
|
-2,5
|
Урал
|
69,8
|
1,9
|
70,3
|
1,5
|
Средняя Волга
|
28,0
|
-8,9
|
29,2
|
3,1
|
Центр
|
66,6
|
4,9
|
65,0
|
1,1
|
Северо-Запад
|
30,0
|
2,0
|
25,9
|
-0,7
|
Юг
|
26,3
|
4,1
|
27,2
|
11,9