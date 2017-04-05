"Швабе" запатентовал уникальный лазер для навигационных систем

CABEX 2017
6 апреля 2017, 15:04
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ, ШВАБЕ
Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех получило патент на кольцевой газовый моноблочный лазер, не имеющий аналогов в мире. Благодаря упрощению конструкции разработчикам удалось уменьшить энергопотребление инновационного устройства и снизить температуру саморазогрева лазера на 30%, а также повысить стабильность газового разряда в лазере.
Новинка, запатентованная специалистами Научно-исследовательского института «Полюс» (НИИ «Полюс»), относится к лазерной технике. Данный прибор может быть использован при конструировании лазерных гироскопов, применяющихся в навигационных системах кораблей и самолетов для определения угла поворота и скорости вращения объекта.
«Упрощение конструкции лазера позволило нам уменьшить энергопотребление инновационного устройства и снизить температуру саморазогрева лазера на 30%. Помимо этого мы повысили стабильность газового разряда в лазере», - рассказал генеральный директор Научно-исследовательского института «Полюс» Евгений Кузнецов.
Гироскоп, созданный с применением кольцевого газового моноблочного лазера, изготавливается из специальной стеклокерамики - ситалла. На корпус устанавливается система зеркал. Лучи лазера идут по газоразрядным каналам навстречу друг другу. В состоянии покоя они имеют одинаковую частоту света (длину волны). Когда же объект, на который установлен гироскоп, начинает менять свою ориентацию, каждый из лучей изменяет частоту в зависимости от угловой скорости этого движения.
Новая разработка НИИ «Полюс» была внедрена в производственный процесс в марте 2017 года.