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Пресс-релизы

"Швабе" запатентовал уникальный лазер для навигационных систем

Швабе запатентовал уникальный лазер для навигационных систем

6 апреля 2017, 15:04
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ, ШВАБЕ

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Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех получило патент на кольцевой газовый моноблочный лазер, не имеющий аналогов в мире. Благодаря упрощению конструкции разработчикам удалось уменьшить энергопотребление инновационного устройства и снизить температуру саморазогрева лазера на 30%, а также повысить стабильность газового разряда в лазере.

Новинка, запатентованная специалистами Научно-исследовательского института «Полюс» (НИИ «Полюс»), относится к лазерной технике. Данный прибор может быть использован при конструировании лазерных гироскопов, применяющихся в навигационных системах кораблей и самолетов для определения угла поворота и скорости вращения объекта.

«Упрощение конструкции лазера позволило нам уменьшить энергопотребление инновационного устройства и снизить температуру саморазогрева лазера на 30%. Помимо этого мы повысили стабильность газового разряда в лазере», - рассказал генеральный директор Научно-исследовательского института «Полюс» Евгений Кузнецов.

Гироскоп, созданный с применением кольцевого газового моноблочного лазера, изготавливается из специальной стеклокерамики - ситалла. На корпус устанавливается система зеркал. Лучи лазера идут по газоразрядным каналам навстречу друг другу. В состоянии покоя они имеют одинаковую частоту света (длину волны). Когда же объект, на который установлен гироскоп, начинает менять свою ориентацию, каждый из лучей изменяет частоту в зависимости от угловой скорости этого движения.

Новая разработка НИИ «Полюс» была внедрена в производственный процесс в марте 2017 года.

Компания: Ростех
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