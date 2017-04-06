Санкт-Петербургский государственный экономический университет стал площадкой для отборочного этапа Международного инженерного чемпионата "Case-in"

CABEX 2017
6 апреля 2017, 14:37
Рубрика: Россия
Метки: Case-in 2017
13 апреля в СПбГЭУ состоится отборочный этап V Международного инженерного чемпионата «Case-in» (Лига Нефтегазовое дело), который продлится с 10.30 до 14.00 в аудитории 2127.
Международный инженерный чемпионат «Case-in» – самый масштабный практико-ориентированный проект, проходящий в формате соревнования по решению инженерных кейсов (практических задач) среди учащихся по специальностям топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
Официальными партнерами Чемпионата выступают 5 федеральных министерств − Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также Росмолодежь и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Чемпионат «Case-In» включен в межпрограммную кейс-траекторию подготовки магистрантов, имеющих инженерное и техническое базовое образование. Лучшая команда отборочного тура на базе СПбГЭУ в мае 2017 года будет участвовать в финале Чемпионата в Москве.
В отборочному туре будет участвовать более 10 команд из СПбГЭУ и других университетов Санкт-Петербурга.
В состав экспертного жюри войдут представители нефтегазовых компаний, Комитета по энергетики и инженерному обеспечению и Комитета по образованию и науки Санкт-Петербурга.