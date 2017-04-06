Создание ТОР в Заполярье дало старт строительству двух новых крупных заводов

Два крупных промышленных производства начали создавать в Кировске Мурманской области благодаря присвоению моногороду статуса территории опережающего развития (ТОР). Об этом сообщил на встрече с губернатором глава администрации Кировска Сергей Свинин.



"Уже на стадии строительства находится проект по созданию в Коашве пункта производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ типа "Сибирит" ООО "Карелвзрывпром", ещё один резидент ТОР - ООО "КАМСС Северо- Запад" - планирует создать Кировский механический завод", - сказал глава администрации города.



Инвестиции и рабочие места



По словам Свинина, проект по созданию в Коашве пункта производства компонентов взрывчатых веществ предусматривает объем инвестиций в 90 млн рублей на 2017-2018 годы. Инвестор ожидает решения по присвоению статуса резидента ТОР.



Кировский механический будет обслуживать двигатели техники предприятий Мурманской области и Северо-Запада России. Старт проекта намечен на этот год.



Как отметила на встрече мурманский губернатор Марина Ковтун, параметры, определённые статусом ТОР, дают большие возможности привлечь на территорию хороший пул инвесторов. "Старт дан, вы приняли этот вызов, и я уверена, что при поддержке правительства Мурманской области и поддержке градообразующего предприятия мы с вами многого добьемся", - сказала Ковтун.



Преференции резидентам



Как ранее сообщал ТАСС Сергей Свинин, статус ТОР предусматривает целый ряд преимуществ для ее резидентов. В первую очередь они касаются снижения обязательных отчислений. В разы снижаются социальные отчисления, налог на прибыль, могут быть полностью отменены налоги на землю и имущество.



При этом резиденты, рассчитывающие на получение преференций, со своей стороны должны выполнить несколько условий. Так, инвестиции в проект должны составлять не меньше 5 млн рублей в первый год, предполагать создание не менее 20 рабочих мест. Еще одно ограничение - проект не должен быть уже действующим. Однако, как отметил представитель городских властей, среди действующих предпринимателей есть те, которые хотели бы войти в число резидентов, поэтому город намерен выйти с инициативой внесения изменений в перечень условий для резидентов, чтобы расширить их список.



Горы и техника



В целом концепция развития Кировска предусматривает два направления - создание туристко-рекреационного кластера и сервисного центра по обслуживанию горнодобывающей техники. Как сообщали ТАСС в региональном правительстве, туристско-рекреационный кластер "Хибины" - крупнейший инвестиционный проект Мурманской области в сфере туризма. Он создается на основе государственно-частного партнерства. Средства частных инвесторов вкладываются в объекты рекреационной и культурной направленности, бюджетные инвестиции предназначены для строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры.



Проект получил федеральную поддержку. При этом вложения частных инвесторов составят 75% общей стоимости, из оставшейся суммы три четверти выделит федеральный бюджет, остальное - региональный.



Стартовым и главным проектом в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Хибины" стало развитие горнолыжного центра в Кировске. В 2014 году была построена канатная гондольно-кресельная дорога, которая соединяет северный склон горы Айкуайвенчорр с южным. Сумма общих инвестиций в проект составляет более 500 млн руб. Это установка швейцарского производства, на ней смонтированы 36 кабинок и 36 кресел, пропускная способность составит 2400 человек в час.



Развитие горнопромышленного сервисного кластера предусматривает создание в Кировске крупного центра по ремонту и обслуживанию техники, используемой горнопромышленными предприятиями области - а их в регионе насчитывается более десятка. Поскольку горнорудные предприятия на территории Мурманской области используют однотипную горную технику, а объем добычи растет, можно говорить о стабильности рынка сбыта горнопромышленного оборудования и сервисных услуг для него.



При этом Кировск имеет выгодное экономико- географическое положение: он расположен в центральной части Кольского полуострова, а конкурентоспособная стоимость трудовых ресурсов и электроэнергии делают создание здесь такого центра выгодным. Предполагаемый объем инвестиций составит около 300 млн рублей.



Источник: ТАСС

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