ЦНИИТМАШ начал обучать специалистов по сертификации СМК предприятий-поставщиков Газпрома

CABEX 2017
6 апреля 2017, 17:38
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) прошло процедуру признания компетентности и получило свидетельство о признании компетентности в качестве учебного центра Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ) по группе «трубная продукция». Признание компетентности в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ дает право обучать специалистов, осуществляющих сертификацию систем менеджмента качества предприятий – поставщиков материально-технических ресурсов для нужд ПАО «Газпром» по направлению «трубная продукция», с правом выдачи удостоверения о повышении квалификации по курсу утвержденной программы.
Первая группа, состоящая из 14 экспертов, успешно прошла курс повышения квалификации в учебном центре АО «НПО «ЦНИИТМАШ» в марте 2017 года. Сейчас открыт набор на следующий поток, который запланирован на апрель.
В ближайшей перспективе АО «НПО «ЦНИИТМАШ» планирует расширить область аккредитации учебного центра, при этом наращивая количество экспертов, проходящих обучение.
Открытие учебного центра на базе АО «НПО «ЦНИИТМАШ» в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ позволяет компании осваивать новые рынки услуг, расширяя при этом свои компетенции.
Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ создана ПАО «Газпром» и зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Система ИНТЕРГАЗСЕРТ функционирует для организации и проведения работ по добровольному подтверждению соответствия в форме добровольной сертификации продукции, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации данной продукции, работ (услуг), систем менеджмента.