В Удмуртском филиале готовы к встрече "большой воды"

Видео-интервью с участниками
6 апреля 2017, 17:22
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
В Удмуртском филиале ПАО «Т Плюс» проведен ряд подготовительных противопаводковых мероприятий. Главная задача - обеспечить надежную работу энергетических объектов и бесперебойную поставку электричества в период активного таяния снегов. Контроль за уровнем водоёмов и изменением метеоусловий ведется энергетиками в ежедневном режиме.
Энергетики готовы к встрече с «большой водой». В преддверии весеннего половодья на всех станциях филиала «Удмуртский» и ООО «Удмуртские коммунальные системы» выполнены планы мероприятий паводковых комиссий. Проведены противоаварийные тренировки с персоналом, предпаводковое обследование гидротехнических сооружений, проверена готовность работы дренажных насосов к откачке воды.
В настоящее время на энергообъектах сформирован необходимый запас материалов и обеспечена готовность спецтехники и оборудования к оперативной ликвидации возможных последствий.
По прогнозам МЧС, паводок в 2017 году будет сильным. Объем выпавших осадков достаточно велик. Предполагается, что весеннее таяние может быть значительным и агрессивным.
Уже с этой недели, по прогнозам синоптиков, днем ожидаются стабильные плюсовые температуры. По данным МСЧ России по Удмуртии весеннее половодье начнется в первой, начале второй декады апреля. Пик прохождения паводка ожидается с 15 по 24 апреля.
С наступлением паводка на ТЭЦ установят круглосуточное дежурство. Контроль за изменением метеоусловий и уровня воды в реках и водоемах вблизи энергообъектов филиала - в Ижевском пруду, в реках Кама и Сарапулка будет идти в ежедневном режиме.