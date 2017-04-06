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Отраслевые новости: Энергетика

В Удмуртском филиале готовы к встрече "большой воды"

В Удмуртском филиале готовы к встрече большой воды

6 апреля 2017, 17:22
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В Удмуртском филиале ПАО «Т Плюс» проведен ряд подготовительных противопаводковых мероприятий. Главная задача - обеспечить надежную работу энергетических объектов и бесперебойную поставку электричества в период активного таяния снегов. Контроль за уровнем водоёмов и изменением метеоусловий ведется энергетиками в ежедневном режиме.

Энергетики готовы к встрече с «большой водой». В преддверии весеннего половодья  на всех станциях филиала «Удмуртский» и  ООО «Удмуртские коммунальные системы» выполнены  планы мероприятий паводковых комиссий. Проведены противоаварийные тренировки с персоналом, предпаводковое обследование гидротехнических сооружений, проверена готовность работы дренажных насосов к откачке воды.

В настоящее время на энергообъектах сформирован необходимый запас материалов и обеспечена готовность спецтехники и оборудования к оперативной ликвидации возможных последствий.

По прогнозам МЧС, паводок в 2017 году будет сильным. Объем выпавших осадков достаточно велик. Предполагается, что весеннее таяние может быть значительным и агрессивным.

Уже с этой недели, по прогнозам синоптиков, днем ожидаются стабильные плюсовые температуры. По данным МСЧ России по Удмуртии весеннее половодье начнется в первой, начале второй декады апреля. Пик прохождения паводка ожидается с 15 по 24 апреля.

С наступлением паводка на ТЭЦ установят круглосуточное дежурство. Контроль за изменением метеоусловий и уровня воды в реках и водоемах вблизи энергообъектов филиала - в Ижевском пруду, в реках Кама и Сарапулка будет идти в ежедневном режиме.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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