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Отраслевые новости: В мире

В Венгрии одобрили площадку для строительства АЭС при участии России

В Венгрии одобрили площадку для строительства АЭС при участии России

6 апреля 2017, 17:07
Рубрика: В мире
Метки: РОСАТОМ, АЭС

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Площадка для строительства венгерской АЭС «Пакш-2» при участии России прошла все необходимые проверки. Об этом RT сообщили власти Венгрии и госкорпорация «Росатом».

Уполномоченный правительством Венгрии по сохранению мощностей АЭС «Пакш» Атилла Асоди сообщил, что венгерское ведомство по атомной энергетики ОАН выдало лицензию на использование стройплощадки.

«В ходе обоснования ходатайства о выдаче лицензии на использование стройплощадки АЭС «Пакш-2» было установлено, что стройплощадка пригодна для работы новых энергоблоков. При этом были определены параметры, связанные с рисками, вытекающими из человеческой деятельности и природных условий», — рассказал Асоди, передает RT.

В «Росатоме» также подтвердили, что получение лицензии идёт полным ходом, а расширению электростанции при участии России ничто не угрожает.

В пресс-службе госкорпорации сообщили, что в ближайшие дни «ожидается получение экологической лицензии после прохождения второй инстанции, которая последовала после кассационной жалобы экологических организаций».

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