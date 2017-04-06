В Венгрии одобрили площадку для строительства АЭС при участии России

CABEX 2017
6 апреля 2017, 17:07
Рубрика: В мире
Метки: РОСАТОМ, АЭС
Площадка для строительства венгерской АЭС «Пакш-2» при участии России прошла все необходимые проверки. Об этом RT сообщили власти Венгрии и госкорпорация «Росатом».
Уполномоченный правительством Венгрии по сохранению мощностей АЭС «Пакш» Атилла Асоди сообщил, что венгерское ведомство по атомной энергетики ОАН выдало лицензию на использование стройплощадки.
«В ходе обоснования ходатайства о выдаче лицензии на использование стройплощадки АЭС «Пакш-2» было установлено, что стройплощадка пригодна для работы новых энергоблоков. При этом были определены параметры, связанные с рисками, вытекающими из человеческой деятельности и природных условий», — рассказал Асоди, передает RT.
В «Росатоме» также подтвердили, что получение лицензии идёт полным ходом, а расширению электростанции при участии России ничто не угрожает.
В пресс-службе госкорпорации сообщили, что в ближайшие дни «ожидается получение экологической лицензии после прохождения второй инстанции, которая последовала после кассационной жалобы экологических организаций».