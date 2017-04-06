"МРСК Урала" и региональные власти усиливают совместную работу по популяризации онлайн-сервисов на подключение к электрическим сетям

ОАО «МРСК Урала» совместно с региональным министерством инвестиций и развития и администрациями муниципальных образований Свердловской области проводит работу по популяризации онлайн-сервисов на подключение к распределительным электрическим сетям.



Прямыми ссылками с переходом на «Личный кабинет клиента» ОАО «МРСК Урала» уже могут воспользоваться потенциальные инвесторы и жители региона на портале для малого и среднего бизнеса Свердловской области в разделе «Интерактивные сервисы», а также Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства - на главной странице ресурса.



Кроме этого, информация и прямые ссылки на онлайн-сервис «МРСК Урала» в ближайшее время появятся на официальных сайтах нескольких десятков муниципалитетов. До конца весны подобная информация будет также размещена на интернет-площадках практически всех муниципальных образований и сельских поселений, с которыми компания сегодня ведет плотную совместную работу. Дополнительно специалисты ОАО «МРСК Урала» и муниципалитетов договорились о распространении информационных материалов и проведении консультаций с жителями региона по использованию сервиса.



При помощи «Личного кабинета» потребители (физические и юридические лица) удаленно могут направить заявку на технологическое присоединение электроустановок к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала», расположенных на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Это ускоряет и упрощает процесс подключения для пользователей, а также повышает доступность электросетевой инфраструктуры. При подаче заявки на технологическое присоединение через Личный кабинет оплату договора за оказанные услуги можно произвести пластиковой картой, используя функцию онлайн-платежа. Также посредством данной услуги можно полностью контролировать ход исполнения обязательств со стороны сетевой компании.



«Сервис подачи заявок должен быть максимально удобным и понятным для потребителей, поэтому важно не только обеспечить его доступность для жителей отдаленных поселений, но и объяснить им преимущества использования личного кабинета. Нашу инициативу о популяризации интерактивных технологий поддержали представители регионального правительства, в частности, министерства по инвестициям и развитию, а также министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области», – отметил заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «МРСК Урала» Дмитрий Вялков.



Напомним, ОАО «МРСК Урала» на площадке ТОП-клуба Агентства стратегических инициатив в УрФО озвучила свои предложения для «дорожной карты» Свердловской области по повышению доступности энергетической инфраструктуры. Одна из ключевых идей «МРСК Урала» заключается в объединении усилий всех участников рынка электроэнергетики и органов исполнительной власти для дальнейшей работы по сокращению сроков технологического присоединения.