В "Мариэнерго" особое внимание уделяют подготовке кадров

Видео-интервью с участниками
6 апреля 2017, 16:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО
В 2017 году более 600 сотрудников филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» пройдут обязательное дополнительное обучение. Речь идет о программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
С этой целью в «Мариэнерго» разработана и действует специальная программа, направленная на то, что все сотрудники, начиная с рабочего персонала и заканчивая руководителями высшего звена, периодически повышали уровень своих знаний.
В МРСК Центра и Приволжья большое внимание уделяется обновлению кадров. Для этого филиал «Мариэнерго» вот уже несколько лет активно взаимодействует с Марийским государственным университетом. Программа сотрудничества предусматривает совместную подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием. В том числе – прохождение студентами производственной и преддипломной практики по профильным дисциплинам на базе лабораторий предприятия, а также работу на объектах электросетевого комплекса в составе студенческого строительного отряда.
Требования к высокому качеству профессиональной подготовки специалистов в электроэнергетике стимулирует бурное развитие этой стратегически-важной для отечественной экономики отрасли, включающее постоянное обновление материальной базы. Модернизация и ввод нового высокотехнологичного оборудования предполагают постоянное повышение компетентности инженерно-технических работников.
Кроме того, в рамках корпоративного Года инженера, объявленного ПАО «Россети» и проходящего в период с июля 2016-го по июнь 2017-го годов, наряду с повышением престижа и популяризации инженерных профессий, особое внимание уделяется мотивации рабочего персонала «Мариэнерго», по повышению эффективности своей деятельности.
Цель – успешное решение главной задачи – надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Республики Марий Эл.