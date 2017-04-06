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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Мариэнерго" особое внимание уделяют подготовке кадров

В Мариэнерго особое внимание уделяют подготовке кадров

6 апреля 2017, 16:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО

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В 2017 году более 600 сотрудников филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» пройдут обязательное дополнительное обучение. Речь идет о программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

С этой целью в «Мариэнерго» разработана и действует специальная программа, направленная на то, что все сотрудники, начиная с рабочего персонала и заканчивая руководителями высшего звена, периодически повышали уровень своих знаний.

В МРСК Центра и Приволжья большое внимание уделяется обновлению кадров. Для этого филиал «Мариэнерго» вот уже несколько лет активно взаимодействует с Марийским государственным университетом. Программа сотрудничества предусматривает совместную подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием. В том числе – прохождение студентами производственной и преддипломной практики по профильным дисциплинам на базе лабораторий предприятия, а также работу на объектах электросетевого комплекса в составе студенческого строительного отряда.

Требования к высокому качеству профессиональной подготовки специалистов в электроэнергетике стимулирует бурное развитие этой стратегически-важной для отечественной экономики отрасли, включающее постоянное обновление материальной базы. Модернизация и ввод нового высокотехнологичного оборудования предполагают постоянное повышение компетентности инженерно-технических работников.

Кроме того, в рамках корпоративного Года инженера, объявленного ПАО «Россети» и проходящего в период с июля 2016-го по июнь 2017-го годов, наряду с повышением престижа и популяризации инженерных профессий, особое внимание уделяется мотивации рабочего персонала «Мариэнерго», по повышению эффективности своей деятельности.

Цель – успешное решение главной задачи – надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Республики Марий Эл.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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