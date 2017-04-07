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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Актуальную информацию о процедуре технологического присоединения можно узнать в онлайн-режиме

Актуальную информацию о процедуре технологического присоединения можно узнать в онлайн-режиме

7 апреля 2017, 15:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ

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Для всех клиентов ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») доступен единый информационный центр по технологическому присоединению – портал-тп.рф.

На Портале электросетевых услуг группы компаний «Россети» можно пошагово отследить процедуру подключения к электросетям филиалов компании по всей Сибири. В том числе куда обратиться, сколько ждать, какие документы подписывать. Функция «калькулятор» позволит самостоятельно рассчитать стоимость своего технологического присоединения на основе ставок, которые утверждают региональные энергетические комиссии.

Также с помощью Портала можно произвести расчет необходимой мощности подключаемых устройств, найти точку подключения на интерактивной карте, произвести расчет стоимости услуг. Зарегистрированный пользователь может отслеживать информацию о ходе рассмотрения поданных заявок, подать показания приборов учета, оценить качество и доступность технологического присоединения к электрическим сетям.

 – Для нашей компании важно, чтобы взаимодействие с клиентом было как можно более мобильным и интерактивным, – поясняет начальник департамента взаимодействия с клиентами МРСК Сибири Дмитрий Плющик. – Благодаря работе портала, подать заявку на услугу подключения можно через личный кабинет вне зависимости от местонахождения и часов работы наших Центров по обслуживанию клиентов. Для большего удобства потребители могут самостоятельно найти ближайший к себе центр питания, посмотреть его загрузку, мощность установленных на нем трансформаторов, а также количество поданных заявок на технологическое присоединение. Все это сократит время, потраченное и на подготовку к процедуре техприсоединения, и на ее дальнейший ход.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"
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