"Электрореклама-2017": показать не стыдно!

Компания СУПР участвует в ежегодном отраслевом конкурсе «Электрореклама-2017». Конкурс нацелен на привлечение участников (компании, организации и предприятия) сферы электротехники и энергетики. Главная цель конкурса – выявление наилучших рекламных проектов и их демонстрация профессионалам рынка электротехники.

Журнал «Рынок Электротехники» выступил в роли организатора.

По итогам конкурсного соревнования в каждой номинации будут выбраны три победителя, представивших наиболее удачные решения. В состав конкурсного жюри, для объективной оценки проектов участников, войдут как специалисты сферы рекламы, так и представители электротехнического и энергетического рынка.

Любой посетитель сайта marketelectro.ru может проголосовать за понравившуюся работу. Участник, который наберет наибольшее количество голосов, станет обладателем приза зрительских симпатий.

СУПР представил на суд жюри 2 проекта в номинации «Печатная продукция»:

1. Брошюра «Коаксиальные кабели и компоненты»

2. Буклет «Lan-кабели SUPRLAN»

Вы можете проголосовать за наши работы, перейдя по ссылкам выше. Нужно просто поставить 5 звезд внизу страницы.

Все зарегистрированные пользователи нашего корпоративного сайта supr.ru могут скачать эти рекламные материалы в личном кабинете, перейдя в раздел «Маркетинговая поддержка». Или запросить электронную версию у специалистов отдела продаж.

Полный список участников и все конкурсные работы можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Итоги конкурса будут оглашены 17 апреля 2017 года. Пусть нам повезет!