Электросетевые объекты госимущества Дагестана могут перейти в пользование "Дагестанской сетевой компании"

Видео-интервью с участниками
7 апреля 2017, 17:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Этот вопрос стал одним из главных в ходе совещания, которое прошло в управляемом МРСК Северного Кавказа Обществе «Дагестанская сетевая компания». Вел его управляющий директор Муртазали Гитинасулов. В разговоре приняли участие заместитель начальника Департамента управления собственностью МРСК Северного Кавказа Денис Штурбин, заместитель министра транспорта, энергетики и связи РД Эльдар Гаджибабаев, руководитель ГКУ РД «Агентство энергосбережения» Расул Ражбадинов и др.
Обсужден процесс консолидации республиканского электросетевого имущества. Планируется заключение соглашения между ГКУ РД «Агентство энергосбережения» (за которым, к слову, закреплены объекты электроснабжения, числящиеся в реестре госимущества РД как имущество казны республики) и АО «Дагестанская сетевая компания» о безвозмездном пользовании энергообъектами.
В настоящее время проводится комплексная совместная работа «Дагестанской сетевой компании» и «Агентства энергосбережения» по обследованию электросетевого имущества региона (по последним данным в Дагестане 33 таких объекта). Это позволит выявить наличие, фактическое местонахождение и определить техническое состояние электросетевого оборудования, а также приступить к восстановлению технической документации. Такая работа необходима для проведения процедур по рыночной оценке имущества с целью его передачи. В основном объекты госимущества республики находятся в Ботлихском, Гергебильском, Гунибском, Хунзахском районах, а также в Махачкале, Хасавюрте, Каспийске и Кизляре.
Если соглашение о безвозмездном пользовании энергообъектами, которые числятся в реестре госимущества РД как имущество казны республики, будет подписан, это позволит включить энергообъекты в инвестиционную и ремонтную программы, а специалисты сетевой компании будут обслуживать оборудование в соответствии с установленными правилами, обеспечивая надежность и бесперебойность электроснабжения жителей Дагестана.
Стоит особо подчеркнуть, работы по консолидации сетевого комплекса Дагестана – результат подписанной в 2015 г. генеральным директором ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрием Зайцевым и главой республики Рамазаном Абдулатиповым «дорожной карты» по созданию совместной электросетевой компании и консолидации электрических сетей региона.