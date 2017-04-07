Филиал "Мордовэнерго" в полном объеме обеспечит электроэнергией новые социальные объекты

CABEX 2017
7 апреля 2017, 17:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОРДОВЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» в текущем году продолжит работу по обеспечению электроэнергией объектов, имеющих важное социальное значение для региона.
В настоящее время в Центр обслуживания потребителей филиала подано несколько десятков таких заявок. Например, силами энергетиков будет организовано уличное освещение в селах Краснослободского, Большеигнатовского и Темниковского районов.
Также в 2017 году специалисты филиала проведут комплекс мероприятий по обеспечению электроснабжения учреждений здравоохранения: в диализном центре в г. Краснослободск и в фельдшерско-акушерском пункте с. Лада Ичалковского района. Энергетикам поступили заявки на подключение к сетям культурно досугового центра и дома культуры в Теньгушевском и Большеберезниковском районах, а также 6 храмов в сельских населенных пунктах Ельниковского, Ковылкинского, Зубово-Полянского и Торбеевского районов.