Крыму опять добавляют мощности

В Крыму помимо двух строящихся крупных ТЭС будет построена еще одна тепловая электростанция мощностью 100–120 МВт. Конкурс на строительство ТЭС в Саках будет объявлен в мае, завершить проект планируется к концу года. Как заявляют в Минэнерго, причиной для заказа новых мощностей стал «очень серьезный» рост потребления электроэнергии.



Минэнерго в мае объявит конкурс на строительство 100–120 МВт электрогенерации в Крыму, сообщил сегодня заместитель министра Вячеслав Кравченко (курирует электроэнергетику). Скорее всего, это будут блоки малой мощности, размещенные в районе города Саки, уточнил он. Завершение строительства намечено на конец года. По словам господина Кравченко, сейчас в регионе наблюдается «очень серьезный» рост потребления электроэнергии — выше прогнозного, что и стало причиной строительства дополнительных мощностей.



Сейчас в Саках расположена маломощная ТЭЦ (12 МВт), принадлежащая «КрымТЭЦ» Петра Нидзельского. Ранее уже говорилось о планах модернизации и увеличения мощности этой станции. В феврале министр энергетики Крыма Светлана Бородулина заявляла, что «КрымТЭЦ» купит у Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха» две турбины по 25 МВт для Сакской ТЭЦ, но пока крупных проектов развития генерации в официальной инвестпрограмме «КрымТЭЦ» нет.



Сейчас для обеспечения базового спроса в Севастополе и Симферополе строятся газовые ТЭС совокупной мощностью 940 МВт. Генподрядчик — «Ростех», проект реализуют структуры входящего в госкорпорацию «Технопромэкспорта». Два блока по 235 МВт каждый должны быть введены в эксплуатацию в сентябре текущего года, вторая аналогичная очередь будет запущена в марте 2018 года. В конце 2016 года глава корпорации Сергей Чемезов заявлял, что компания не успевает в срок ввести первые блоки ТЭС в Крыму и ведет переговоры по закупкам оборудования. Но уже в феврале он говорил, что корпорация намерена заключить контракт на поставку турбин для ТЭС с Ираном. Тогда, по словам господина Чемезова, переговоры находились «на заключительной стадии», планировалось установить турбины до конца года, если не будет новых западных санкций.



Источник: Коммерсант.

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