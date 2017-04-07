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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго на выполнение ремонтной компании в Ленинградском энергорайоне направит около 47 млн рублей

Кубаньэнерго на выполнение ремонтной компании в Ленинградском энергорайоне направит около 47 млн рублей

7 апреля 2017, 16:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В этом году Ленинградский филиал ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») выполнит плановые ремонты 205 единиц оборудования. Общая стоимость работ составила 47 млн рублей.

Специалисты проведут комплексный ремонт девяти подстанций 35 кВ в Кущевском, Щербиновском, Староминском, Ейском и Ленинградском районах: «Ильинская», «Екатериновка», «Ей-Укрепление», «Щербиновский свиносовхоз», «Староминской Зерносовхоз-2», «Урожайная», «Должанская», «Уманская» и «Ленинградская».

Кроме того, большая работа предстоит по расчистке от поросли трасс воздушных линий электропередачи 35-110 кВ на площади около 31 га.

По распределительной сети будет проведен капитальный ремонт 56 трансформаторных подстанций, замена голого провода, выправка опор, расчистка охранных зон на 50 ЛЭП. Будут выполнены и другие необходимые работы для повышения надежности и качества энергоснабжения.

– Ремонтная программа, которая стартовала в филиале в марте, выполняется в строгом соответствии с графиком. Всеми необходимыми материалы мы обеспечены, – пояснил директор Ленинградского филиала Роман Шеблаков.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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