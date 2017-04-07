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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра и Приволжья инвестирует более 280 млн. рублей в электросетевой комплекс Ивановской области

МРСК Центра и Приволжья инвестирует более 280 млн. рублей в электросетевой комплекс Ивановской области

7 апреля 2017, 11:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

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Средства будут направлены в первую очередь на техническое перевооружение и реконструкцию существующих энергообъектов: воздушных линий электропередачи и подстанций (ПС). Так, в течение года планируется осуществить техническое перевооружение 35 питающих центров филиала. Также среди ключевых проектов 2017 года - реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Строммашина» и Центра управления сетями филиала «Ивэнерго».

На подстанции «Строммашина» будет произведена замена силового трансформатора №1, благодаря чему мощность энергообъекта возрастет на 60% - до 16 МВА. Реализация проекта реконструкции этого значимого для Ивановской области центра питания даст возможность ликвидировать дефицит мощности в Ивановском районе региона, в частности, в городе Кохма. Это позволит обеспечить необходимой электроэнергией строящееся жилье для многодетных семей, создаст перспективу развития производства кондитерской фабрики ООО «МАК-Иваново», а также положительно скажется на качестве передачи электроэнергии.

Повышению надежности электроснабжения всех потребителей будет способствовать и реконструкция Центра управления сетями филиала «Ивэнерго», которая предусматривает монтаж нового современного диспетчерского щита. По завершении работ персонал ЦУС повысит контроль над работой энергообъектов, что позволит оперативнее принимать решения во внештатных ситуациях и сократить время устранения повреждений в электрических сетях филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Всего в 2017 году Ивэнерго в рамках исполнения инвестиционной программы планирует ввести 43,491 км воздушных линий электропередачи и 20,948 МВА трансформаторной мощности.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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