Минпромторг России провел переговоры с японскими производителями компонентов

CABEX 2017
7 апреля 2017, 17:21
Рубрика: В мире
Метки: МИНПРОМТОРГ
6-7 апреля состоялся официальный визит российской делегации под руководством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александра Морозова в Японию. Компания Nissan, ключевой центр компетенции в области роботизированных технологий альянса Renault-Nissan-АВТОВАЗ, ознакомила делегацию с последними разработками автономных колесных транспортных средств и электромобилей. Также были проведены переговоры с японскими компаниями – производителями компонентов.
Российская делегация посетила Технический центр Nissan, расположенный в городе Ацуги, префектура Канагава, где встретилась с руководителем Технического центра, исполнительным вице-президентом компании Nissan, исполнительным президентом Ассоциации производителей автомобилей Японии (JAMA) Хидэюки Сакамото. Во время встречи обсуждались последние разработки в области электромобилестроения, беспилотного транспорта, а также вопросы развития инфраструктуры и гармонизации технических требований.
В ходе организованного тест-драйва представителям российской стороны были продемонстрированы возможности первого запущенного в серийное производство автомобиля, оснащенного системой автопилота Nissan Serena, ставшего победителем в номинации «Innovation Award» в рамках конкурса «Автомобиль года в Японии 2016-2017».
Александр Морозов также принял участие в бизнес-диалоге, организованном компанией Nissan с японскими поставщиками, которые являются лидерами в технологиях, необходимых для локализации в Российской Федерации. Во встрече приняли участие компании MARUBENI ITOCHU STEEL, UNIPRES, UACJ, YOROZU. Макото Учида, вице-президент глобальной закупочной организации Альянса, возглавил встречу с японской стороны. Участники обсудили вопросы локализации компонентов и технологий, а также новые меры поддержки, которые будут отражены в автомобильной стратегии 2025.