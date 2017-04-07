Потребление электроэнергии в ОЭС Центра в марте 2017 года увеличилось на 0,3 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра (ОДУ Центра) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в марте 2017 года составило 21106,1 млн кВт∙ч, что на 53,9 млн кВт∙ч больше, чем в марте прошлого года.



Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Центра складываются из показателей энергосистем Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Москвы и Московской области, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.



Выработка электроэнергии в марте 2017 года составила 22198,5 млн кВт∙ч, что на 6,1 % больше, чем в марте 2016 года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Центра компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Юга, Средней Волги, Урала и Северо-Запада, а также экспортом электроэнергии в Белоруссию и Украину.



Тепловыми электростанциями (ТЭС) в марте 2017 года выработано 12028,1 млн кВт∙ч (54,2 % в структуре выработки ОЭС Центра), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 378,1 млн кВт∙ч (1,7 % в структуре выработки ОЭС Центра), атомными электростанциями (АЭС) – 9792,2 млн кВт∙ч (44,1 % в структуре выработки ОЭС Центра). По сравнению с мартом прошлого года выработка ТЭС снизилась на 4,3%, выработка ГЭС увеличилась на 27,2%, выработка АЭС увеличилась на 21,5%.



Увеличение потребления в марте 2017 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксировано в энергосистемах Белгородской области на 4,3%, Воронежской области на 4,8%, Ивановской области на 0,8%, Калужской области на 5,2%, Курской области на 6,6%, Липецкой области на 1%, Орловской области на 0,2%, Рязанской области на 1,8%, Тамбовской области на 0,3%.



Снижение потребления в марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечено в энергосистеме Брянской области на 2,2%, Владимирской области на 0,7%, Вологодской области на 0,5%, Костромской области на 0,6%, Москве и Московской области на 0,8%, Смоленской области на 1,8%, Тверской области на 0,1%, Тульской области на 1,9%, Ярославской области на 3,9%.



За три месяца 2017 года потребление электроэнергии в ОЭС Центра составило 64974,6 млн кВт·ч, что на 1,1 % выше уровня потребления аналогичного периода прошлого года (без учета 29 февраля 2016 года рост потребления составляет 2,3%).



В январе–марте 2017 года зафиксирован рост электропотребления относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах Белгородской области на 4,4% (без учета 29 февраля 2016 года рост 5,6%), Владимирской области на 1% (без учета 29 февраля 2016 года рост 2,2%), Воронежской области на 4,6%(без учета 29 февраля 2016 года рост 5,8%), Ивановской области на 1% (без учета 29 февраля 2016 года рост 2,1%), Калужской области на 5% (без учета 29 февраля 2016 года рост 6,2%), Курской области на 7,0% (без учета 29 февраля 2016 года рост 8,2%), Липецкой области на 2,9% (без учета 29 февраля 2016 года рост 4%), Москвы и Московской области на 0,3% (без учета 29 февраля 2016 года рост 1,4%), Орловской области на 0,5% (без учета 29 февраля 2016 года рост 1,6%), Рязанской области на 1% (без учета 29 февраля 2016 года рост 2,1%), Смоленской области на 1,9% (без учета 29 февраля 2016 года рост 3,1%), Тамбовской области на 1,9% (без учета 29 февраля 2016 года рост 3,0%), Тверской области на 0,9% (без учета 29 февраля 2016 года рост 2,0%).



Снижение электропотребления за три месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечено в энергосистеме Брянской области на 0,5% (без учета 29 февраля 2016 года рост 0,6%), Вологодской области на 1% (без учета 29 февраля 2016 года увеличение потребления составило 0,1%), Костромской области на 0,3% (без учета 29 февраля 2016 года рост 0,8%), Тульской области на 2,1% (без учета 29 февраля 2016 года снижение 1,0%), Ярославской области на 0,7% (без учета 29 февраля 2016 года рост 0,4%).



Электростанции ОЭС Центра за период с января по март 2017 года выработали 66593,3 млн кВт·ч, что на 4,9 % больше, чем за аналогичный период 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года рост 6%). Выработка ТЭС в этот период составила 37932,1 млн кВт·ч (57 % в структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки ТЭС в период с января по март 2016 года на 1,9 %(без учета 29 февраля 2016 года снижение 0,9%). Выработка ГЭС в этот период составила 1041,1 млн кВт·ч (1,6 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки ГЭС в период с января по март 2016 года на 22 %(без учета 29 февраля 2016 года рост 23,4%). Выработка АЭС в этот период составила 27620,1 млн кВт·ч (41,5 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки АЭС в период с января по март 2016 года на 15,2 % (без учета 29 февраля 2016 года рост 16,6%).