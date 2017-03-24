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Пресс-релизы

Резиденты Фонда "Сколково" покажут свои разработки на международной индустриальной выставке Hannover Messe 2017

Резиденты Фонда Сколково покажут свои разработки на международной индустриальной выставке Hannover Messe 2017

7 апреля 2017, 17:50
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СКОЛКОВО

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Фонд «Сколково» представит разработки резидентов Сколково на коллективном стенде Правительства Москвы под брендом MADE IN MOSCOW на всемирно известной выставке Hannover Messe 2017 (24 - 28 апреля 2017 г., Ганновер).  Выставка отражает тенденции мировой экономики по таким значимым направлениям, как ИТ и промышленная автоматизация, энергосбережение и экологическая ответственность, приводные системы и средства контроля, промышленные услуги и технологии.

В выставке примут участие следующие резиденты «Сколково»:

Товарищество энергетических и электромобильных проектов

Суперконденсаторные модули для применения в электротранспорте и электрических сетях. Основное преимущество модулей – самое низкое внутреннее сопротивление и, как следствие, высокие импульсные токи.

Научный центр «Автономные источники тока»

Безопасные литий-ионные аккумуляторные батареи для стационарного и мобильного применения.

Суперокс

Разработка технологии производства высокотемпературных сверхпроводниковых проводов 2-го поколения – ВТСП-проводов. Использование ВТСП-материалов способно изменить облик электроэнергетики и транспорта, открыть путь к созданию более эффективного оборудования для научных исследований и медицины.

Интеллидженс Софтвеа

Программное обеспечение для ГИС и картографическая платформа

Тексел

Разработка программно-аппаратного комплекса, предназначенного для сканирования человека и крупногабаритных объектов. Проект направлен на создание оборудования для формирования трехмерных изображений различных объектов с высокой точностью, в том числе человеческого тела.

Сигнум

Передовая российская платформа для промышленного Интернета вещей, сфокусированная на удаленный мониторинг, диагностику и оптимизациу работы изделий и процессов сервисного обслуживания. Технологии Winnum, предназначенные для работы с большими данными и географически удаленными объектами, по сути являются новым этапом развития SCADA систем.

 

Илья Киселев, Старший проектный менеджер кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»:

«Как показывает опыт резидентов «Сколково», участие в выставке Hannover Messe весьма эффективно,  с точки зрения установления контактов и поиска партнеров. В рамках мероприятия участниками запланированы встречи с представителями крупнейших европейских промышленных и энергетических компаний».

Сайт мероприятия и регистрация: http://www.hannovermesse.de

Компания: Сколково

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