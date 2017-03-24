Резиденты Фонда "Сколково" покажут свои разработки на международной индустриальной выставке Hannover Messe 2017

Видео-интервью с участниками
7 апреля 2017, 17:50
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СКОЛКОВО
Фонд «Сколково» представит разработки резидентов Сколково на коллективном стенде Правительства Москвы под брендом MADE IN MOSCOW на всемирно известной выставке Hannover Messe 2017 (24 - 28 апреля 2017 г., Ганновер). Выставка отражает тенденции мировой экономики по таким значимым направлениям, как ИТ и промышленная автоматизация, энергосбережение и экологическая ответственность, приводные системы и средства контроля, промышленные услуги и технологии.
В выставке примут участие следующие резиденты «Сколково»:
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Товарищество энергетических и электромобильных проектов
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Суперконденсаторные модули для применения в электротранспорте и электрических сетях. Основное преимущество модулей – самое низкое внутреннее сопротивление и, как следствие, высокие импульсные токи.
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Научный центр «Автономные источники тока»
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Безопасные литий-ионные аккумуляторные батареи для стационарного и мобильного применения.
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Суперокс
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Разработка технологии производства высокотемпературных сверхпроводниковых проводов 2-го поколения – ВТСП-проводов. Использование ВТСП-материалов способно изменить облик электроэнергетики и транспорта, открыть путь к созданию более эффективного оборудования для научных исследований и медицины.
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Интеллидженс Софтвеа
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Программное обеспечение для ГИС и картографическая платформа
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Тексел
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Разработка программно-аппаратного комплекса, предназначенного для сканирования человека и крупногабаритных объектов. Проект направлен на создание оборудования для формирования трехмерных изображений различных объектов с высокой точностью, в том числе человеческого тела.
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Сигнум
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Передовая российская платформа для промышленного Интернета вещей, сфокусированная на удаленный мониторинг, диагностику и оптимизациу работы изделий и процессов сервисного обслуживания. Технологии Winnum, предназначенные для работы с большими данными и географически удаленными объектами, по сути являются новым этапом развития SCADA систем.
Илья Киселев, Старший проектный менеджер кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»:
«Как показывает опыт резидентов «Сколково», участие в выставке Hannover Messe весьма эффективно, с точки зрения установления контактов и поиска партнеров. В рамках мероприятия участниками запланированы встречи с представителями крупнейших европейских промышленных и энергетических компаний».
Сайт мероприятия и регистрация: http://www.hannovermesse.de