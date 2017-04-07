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Отраслевые новости: Энергетика

"Т Плюс Самара" стало работать почти на треть экологичнее

Т Плюс Самара стало работать почти на треть экологичнее

7 апреля 2017, 11:37
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Самарский филиал «Т Плюс» в период с 2012 по 2016 год практически на треть повысил экологичность своей работы по некоторым показателям. Объем отходов производства за последние пять лет сократился на 36,4%, в водоотведение уменьшилось на 28,6%.

Ежегодно «Т Плюс Самара» проводит около 80 природоохранных мероприятий на своих электростанциях и тепловых сетях. Часть из них связана с модернизацией оборудования, часть - с повышением эффективности организации работы. Среди традиционных мер - ремонт котельного оборудования, ревизия и ремонт рыбозащитных сооружений, обработка воды, используемой для производства энергии, более эффективными реагентами, мониторинг состава вод, водных объектов, атмосферного воздуха и многое другое.

Среди крупнейших природоохранных проектов 2012-2016 гг. следует отметить применение нового ингибитора коррозии в системе охлаждения ТЭЦ ВАЗа, что позволило существенно сократить водопотребление и водоотведение станции. Этот проект был удостоен престижной международной премии «General Electric Ecomagination». Свой вклад вносит и новый современный комплекс очистных сооружений, введенный на Самарской ГРЭС и имеющий несколько ступеней очистки. Благодаря новому оборудованию станция почти полностью прекратила оказывать экологическую нагрузку на реку Волгу.

Значительный экологический эффект внесли в защиту окружающей среды и новые энергоблоки, построенные на Сызранской ТЭЦ и Новокуйбышевской ТЭЦ-1 в рамках реализации инвестиционной программы. За счет высокого КПД этим установкам для выработки каждого киловатт-часа электроэнергии требуется значительно меньше топлива, нежели генерирующему оборудованию, введенному в строй в прошлом веке.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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