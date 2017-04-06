Умные технологии будущего обсудят участники "Электро-2017"

CABEX 2017
7 апреля 2017, 15:34
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2017
C 17 по 20 апреля в «Экспоцентре» состоится 26-я международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2017». Почти 45 лет выставка, получившая мировое признание, с успехом демонстрирует достижения отечественной и зарубежной электротехнической промышленности. На площади 15 000 кв. м будут представлены все сегменты рынка. Выставка объединит на одной площадке производителей, дистрибьюторов и потребителей электротехнической продукции.
Обширная деловая программа «Электро-2017» включает в себя конференцию «Энергетика будущего: новый взгляд на технологии, меняющие мир». Эта конференция, проходящая впервые, организована АО «Экспоцентр» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, комитета по энергетике ГД ФС РФ и комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности. Среди ключевых вопросов мероприятия – какая энергетика необходима для новых поколений; какие перспективы развития у возобновляемых источников энергии в России; когда настанет конец «нефтяного века» и какие альтернативные энергоресурсы будут лидировать в энергобалансе в ближайшем будущем; будет ли транспорт основным потребителем углеводородов; какой энергетической стратегии следует придерживаться руководству стран, экономики которых принято называть сырьевыми.
Участники деловой программы выставки также обсудят Smart-технологии будущего, которые уже сегодня меняют облик мировой энергетики. Эти вопросы поднимаются на круглом столе «Интеллектуальная энергетика. Smart-технологии и инновации: российские перспективы и международный опыт». В России начинается реализация важного национального проекта «Интеллектуальная энергетическая система». Участникам круглого стола предстоит дать оценку перспективам и потенциалу развития интеллектуальной энергетики в нашей стране с точки зрения технологического аспекта, обратившись к лучшим международным практикам.
14.03.2017 г. Всероссийский электротехнический конгресс Электромонтаж
15.02.2017 г. Новые участники выставки "Электро-2017"