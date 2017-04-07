В 2017 году "Кировэнерго" установит более 4000 выносных приборов учета электроэнергии

CABEX 2017
7 апреля 2017, 16:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
В филиале «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжается работа по совершенствованию системы учета электроэнергии. В 2017 году энергетики планируют установить 4028 выносных приборов учета электроэнергии с дистанционной передачей данных на общую сумму более 70 млн рублей.
Использование современных систем учета электроэнергии помогает энергетикам бороться с хищениями энергоресурсов. Поэтому прежде всего планируется снабдить такими приборами учета районы с высоким уровнем незаконного использования электроэнергии. Так, в Нововятском районе города Кирова энергетики установят более 1800 ВПУ. Почти 700 современных счетчиков появится в Слободском районе. В Вятскополянском районе будет установлено более 450 выносных приборов учета. В списке территорий, где в 2017 году появятся эти современные счетчики, значатся Верхнекамский, Юрьянский, Котельничский, Орловский, Советский, Яранский и Пижанский районы.
С целью пресечения хищений электроэнергии, на 2017 год филиалом «Кировэнерго» также приобретено 22 860 антимагнитных пломб. Энергетики устанавливают их на приборы учета потребителей, чтобы предотвратить несанкционированное вмешательство в работу счетчиков.
Отметим, что в филиале «Кировэнерго» ведут борьбу с хищениями электроэнергии на постоянной основе. Энергетики знают все способы, к которым прибегают расхитители электроэнергии, поэтому наказание за воровство неотвратимо. Между тем, от действий энерговоров страдает не только энергокомпания, но и добросовестные потребители, так как в результате самовольных подключений происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.
В филиале «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).
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