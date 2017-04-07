В 2017 году специалисты волгоградского филиала МРСК Юга обследуют более 500 электросетевых объектов с помощью тепловизионного контроля

CABEX 2017
7 апреля 2017, 15:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
В первом квартале 2017 года специалисты ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») обследовали с помощью тепловизоров 96 электросетевых объектов. Из них 37 подстанций, в том числе ключевых – «Тингута», «Алексеевская-2», «Елань-2», «Калач» и 59 участков линий электропередачи различных классов напряжения.
Всего в текущем году с применением тепловизионного оборудования энергетики планируют обследовать 179 подстанций и 337 участков воздушных линий электропередачи в Волгоградской области.
Применение инфракрасных приборов для контроля за работой оборудования – надежный метод, позволяющий получать информацию о состоянии электросетевых объектов.
Такой способ обследования снижает вероятность сбоев в работе энергообъектов и повышает надежность электроснабжения потребителей.