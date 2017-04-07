В рамках ММСО-2017 обсудят профессии будущего в электроэнергетике

CABEX 2017
7 апреля 2017, 18:50
Рубрика: Анонсы
Метки: ФСК ЕЭС, КРУГЛЫЙ СТОЛ
14 апреля в рамках Московского международного салона образования (ММСО) состоится круглый стол «Новые специальности в электроэнергетике в эпоху цифровой экономики» с участием руководства Минобрнауки и Минэнерго, учебных заведений и отраслевых организаций. В ходе дискуссии будут обсуждаться наиболее востребованные профессии и навыки в электроэнергетике сегодня и в перспективе, а также вопросы совершенствования подготовки кадров для отрасли.
На круглом столе, в частности, выступят заместитель Министра образования и науки РФ В. Каганов, заместитель Министра энергетики РФ А. Черезов, ректор НИУ «Московский энергетический институт» Н. Рогалев, представители АСИ, ЦСР, а также СО ЕЭС, Россетей, ФСК ЕЭС, Росатома, представители учебных заведений, специалисты и эксперты отрасли.
В основе повестки – результаты открытого опроса экспертов электроэнергетики (ссылка - http://cigre.ru/46ru/survey/) об актуальных специальностях, проведённого Российским национальным комитетом СИГРЭ.
Организаторы мероприятия - РНК СИГРЭ и ФСК ЕЭС.
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