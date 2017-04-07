Жесткий подход: не всякая экономия до добра доведет

Компания «Тюменьэнерго» ужесточила работу по выявлению и предотвращению случаев хищения электроэнергии. Энергетики намерены максимально снизить риски нештатных ситуаций и нарушений электроснабжения, вызванных незаконными действиями недобросовестных потребителей.



С начала 2017 года на юге Тюменской области специалисты филиала «Тюменские распределительные сети» уже выявили свыше 130 фактов потребления электроэнергии с нарушениями установленного порядка: от отсутствия пломб энергоснабжающей организации до подключения в обход приборов учета. Для сравнения, за все 12 месяцев 2016 года было зафиксировано 163 случая хищений. Активное участие в выявлении фактов безучетного потребления электроэнергии или самовольного подключения к сетям энергокомпании принимают представители администрации Тюменского района и правоохранительных органов.



Ущерб за первые месяцы 2017 составил почти 1,5 млн киловатт-часов. Эта нагрузка в итоге ложится на плечи добросовестных потребителей. К примеру, жители многоквартирных домов ежемесячно оплачивают электроэнергию, израсходованную на общедомовые нужды: разницу между поставленным сетевой компанией количеством киловатт-часов и объемом, потребленным согласно индивидуальным приборам учета в квартирах. Если недобросовестный сосед использует энергоресурсы в обход счетчиков, его расходы придется оплатить сообща всем жильцам.

Пользоваться электричеством в обход закона с каждым годом становится дороже. При составлении акта о выявленном нарушении расчетный период устанавливается со дня предыдущей контрольной проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства до даты выявления факта хищения. В случае отсутствия данных о проверке «экономный» потребитель может заплатить за три года пользования электричеством по максимальному тарифу, что значительно превышает стоимость фактического ежемесячного потребления электроэнергии. К тому же, придется оплатить еще и административный штраф, а в некоторых случаях законодательство предусматривает и уголовную ответственность за такие деяния.



Ужесточилась ответственность для тех, кто накапливает долг месяцами. Штраф начисляется уже со второго месяца просрочки, а с четвертого месяца пени сопоставимы с рыночными процентами по кредиту. Недавно стало известно и о планах депутатов Госдумы ужесточить наказание по ст. 158 Уголовного кодекса РФ за кражу энергоресурсов. В случае принятия озвученных в проекте поправок максимальным наказанием за кражу электроэнергии будет лишение свободы сроком до шести лет и штраф до 80 тысяч рублей.



При обнаружении самовольного присоединения к электрическим сетям энергетики имеют право сразу после составления акта обесточить потребителя до момента заключения договора о технологическом присоединении. Так что любители «бесплатного» электричества рискуют оставить семьи без света ради экономии в 550 рублей, – именно столько стоит законное техприсоединение к электросетям энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт по заявке от физических лиц.



«Борьба с потерями – это системная работа, направленная, в первую очередь, на повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение показателей эффективности электросетевой организации», – отметил заместитель генерального директора АО «Тюменьэнерго» – директор филиала Тюменские распределительные сети Антон Фирсов. Всего в 2017 году запланировано провести свыше 250 рейдов на территории ответственности филиала. Основной объем проверок будет сконцентрирован в зонах активной индивидуальной застройки вблизи Тюмени и других крупных городов области.



Энергетики напоминают, что любой житель Тюменской области может конфиденциально сообщить о фактах незаконного присоединения к сети, хищения электроэнергии или оборудования по круглосуточному телефону доверия службы безопасности АО «Тюменьэнерго» 8-800-200-55-03.