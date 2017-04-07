 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Потребление электроэнергии в Московской энергосистеме в марте 2017 года уменьшилось на 0,8 % по сравнению с мартом 2016 года

Потребление электроэнергии в Московской энергосистеме в марте 2017 года уменьшилось на 0,8 % по сравнению с мартом 2016 года

7 апреля 2017, 17:12
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Обсудить на форуме

174 просмотра

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Москвы и Московской области» (Московское РДУ), потребление электроэнергии в региональной энергосистеме в марте 2017 года составило 9341,5 млн кВт∙ч, что на 72,0 млн кВт∙ч ниже объема потребления в марте 2016 года.

Потребление электроэнергии по энергосистеме Москвы и Московской области за январь – март 2017 года составило 29045,8 млн кВт∙ч, что на 0,3 % выше аналогичного периода 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года рост 1,4%).

Электростанции энергосистемы Москвы и Московской области в марте 2017 года выработали 6402,9 млн кВт∙ч, что на 2,8 % ниже аналогичного периода 2016 года.

Выработка электроэнергии по энергосистеме Москвы и Московской области за январь – март
2017 года составила 21017,1 млн кВт∙ч, что на 3,1 % выше аналогичного периода 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года рост 4,2%).

Дефицит произведенной электроэнергии на территории энергосистемы Москвы и Московской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный сальдо-переток в энергосистему Москвы и Московской области в марте 2017 года составил 2938,6 млн кВт∙ч, за январь - март 2017 года, данный показатель составил 8028,7 млн кВт∙ч. В марте 2016 и январе - марте 2016 года аналогичный показатель составил 2827,0 млн кВт∙ч и 8577,6 млн кВт∙ч соответственно (без учета 29 февраля 2016 года в январе - марте 2016 года аналогичный показатель составил 8675,5 млн кВт∙ч).

Компания: АО "СО ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!