Потребление электроэнергии в Московской энергосистеме в марте 2017 года уменьшилось на 0,8 % по сравнению с мартом 2016 года

Видео-интервью с участниками
7 апреля 2017, 17:12
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Москвы и Московской области» (Московское РДУ), потребление электроэнергии в региональной энергосистеме в марте 2017 года составило 9341,5 млн кВт∙ч, что на 72,0 млн кВт∙ч ниже объема потребления в марте 2016 года.
Потребление электроэнергии по энергосистеме Москвы и Московской области за январь – март 2017 года составило 29045,8 млн кВт∙ч, что на 0,3 % выше аналогичного периода 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года рост 1,4%).
Электростанции энергосистемы Москвы и Московской области в марте 2017 года выработали 6402,9 млн кВт∙ч, что на 2,8 % ниже аналогичного периода 2016 года.
Выработка электроэнергии по энергосистеме Москвы и Московской области за январь – март
2017 года составила 21017,1 млн кВт∙ч, что на 3,1 % выше аналогичного периода 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года рост 4,2%).
Дефицит произведенной электроэнергии на территории энергосистемы Москвы и Московской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный сальдо-переток в энергосистему Москвы и Московской области в марте 2017 года составил 2938,6 млн кВт∙ч, за январь - март 2017 года, данный показатель составил 8028,7 млн кВт∙ч. В марте 2016 и январе - марте 2016 года аналогичный показатель составил 2827,0 млн кВт∙ч и 8577,6 млн кВт∙ч соответственно (без учета 29 февраля 2016 года в январе - марте 2016 года аналогичный показатель составил 8675,5 млн кВт∙ч).