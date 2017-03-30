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Пресс-релизы

Делегация ПАО "ФИЦ" провела деловые переговоры в КНР

Делегация ПАО ФИЦ провела деловые переговоры в КНР

11 апреля 2017, 16:25
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ

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6-7 апреля 2017 года делегация ПАО «ФИЦ» встретилась с руководством китайских компаний – проектным институтом NEPDI и корпорацией XIMEILEI в Пекине (Китайская Народная Республика).

6 апреля в ходе деловой поездки в КНР ПАО «Федеральный испытательный центр» и Северо-Восточный Электроэнергетический Проектный Институт Китайской Энергетической Консалтинговой Группы (NEPDI) заключили соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили Генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов и вице-президент NEPDI Цао Юн (Cao Yong).

Предметом соглашения является организация стратегического партнерства между сторонами в рамках реализации проекта по созданию Федерального испытательного центра (далее – Проект). Согласно положениям документа NEPDI выражает намерение принять участие в поэтапной реализации Проекта ФИЦ. Кроме того, соглашение предполагает оказание содействия по привлечению китайских производителей оборудования на российский рынок, совместное использование российских и китайских технологий, а также осуществление совместных НИОКР.

В ходе второго дня рабочей поездки в Китай состоялась встреча делегации ПАО «ФИЦ» и руководства корпорации XIMEILEI (представительство АО «НПО «Стример» в КНР), результатом которой стало заключение соглашения о сотрудничестве. Документ подписали Генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов и руководитель корпорации Пьер Хе (Pierre He).

Соглашение предполагает совместное решение задач по поиску и привлечению бизнес партнёров на территории КНР и стран Азии.  Также рассматривается возможный формат участия XIMEILEI в развитии Центра НИОКР и инжиниринга ПАО «ФИЦ» на площадке промзоны «Белоостров».

Компания: ПАО "ФИЦ"
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