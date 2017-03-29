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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Дипломами "Псковэнерго" за отличное знание правил электробезопасности отмечены четвероклассники из пяти районов Псковской области

Дипломами Псковэнерго за отличное знание правил электробезопасности отмечены четвероклассники из пяти районов Псковской области

11 апреля 2017, 17:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

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В Псковской области завершился межрайонный этап комплексной акции по пожарной и электробезопасности. Специальными дипломами филиала ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» были награждены команды четвероклассников из Новоржевского, Островского, Новосокольнического, Бежаницкого и Плюсского районов.
 
По традиции специальный диплом «Псковэнерго» присуждается за отличное знание правил электробезопасности, которое ребята демонстрируют в ходе обучающей викторины «Безопасное электричество», полностью посвященной правилам поведения вблизи электросетевых объектов на улице и навыкам безопасного обращения с электроприборами дома.
 
Помимо участия в тематических викторинах, школьники представили на суд жюри творческие отчеты о проведении социальной акции - мультимедийные презентации и видеофильмы о своей работе по пропаганде правил пожарной и электробезопасности. Ребята самостоятельно проводили тематические занятия для учеников 1-2 классов, воспитанников подшефных детских садов, в некоторых случаях — для старшеклассников и родителей. По мнению организаторов, такая форма работы позволит напомнить простые правила пожарной и электробезопасности разным возрастным группам, а также значительно расширит круг людей, которые изучат или повторят основные правила безопасного обращения с электроприборами.

В подготовке к конкурсным испытаниям школьникам помогали сотрудники производственных отделений филиала «Псковэнерго». Для четвероклассников были организованы ознакомительные экскурсии в кабинеты охраны труда и в диспетчерские пункты, энергетики рассказали школьникам о работе и оборудовании, которое используется для обслуживания электросетевого хозяйства. Отчеты об этих экскурсиях вошли в конкурсные презентации школьных команд.
 
Победители и призеры третьего этапа комплексной акции по пожарной и электробезопасности  были награждены почетными дипломами Государственного управления образования Псковской области и ГУ МЧС по Псковской области. Все участники мероприятия получили от «Псковэнерго» наборы школьных принадлежностей с материалами по электробезопасности: расписания уроков, тетради, книжные закладки.
 
Кроме того, в нынешнем году участники акции получили уникальные книги «Тайна синего пульта». Это продолжение сказочной истории про удивительные приключения девочки Насти и ее друзей. Вернувшись с каникул, герои сказочной повести встречают новых друзей из волшебной страны Эльсинории, вместе они проходят через испытания и открывают для себя новую профессию - Энергетику. Книга издана при поддержке МРСК Северо-Запада.

По итогам межрайонного этапа конкурса по пожарной и электробезопасности определены финалисты, которые в конце апреля будут бороться за победу в конкурсе видеороликов социальной рекламы.
 
Комплексная профилактическая акция по пожарной и электробезопасности проводится при активной поддержке ГУ МЧС России по Псковской области, филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго», Псковского областного отделения ВДПО, Государственного управления образования Псковской области с 2003 года. Этапы конкурса проходят в течение всего учебного года во всех общеобразовательных учреждениях региона. По данным организаторов, за время проведения конкурса на территории Псковской области не зафиксировано пожаров по причине детской шалости и или случаев электротравматизма среди детей охваченной возрастной категории.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"

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