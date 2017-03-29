Дипломами "Псковэнерго" за отличное знание правил электробезопасности отмечены четвероклассники из пяти районов Псковской области

В Псковской области завершился межрайонный этап комплексной акции по пожарной и электробезопасности. Специальными дипломами филиала ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» были награждены команды четвероклассников из Новоржевского, Островского, Новосокольнического, Бежаницкого и Плюсского районов.



По традиции специальный диплом «Псковэнерго» присуждается за отличное знание правил электробезопасности, которое ребята демонстрируют в ходе обучающей викторины «Безопасное электричество», полностью посвященной правилам поведения вблизи электросетевых объектов на улице и навыкам безопасного обращения с электроприборами дома.



Помимо участия в тематических викторинах, школьники представили на суд жюри творческие отчеты о проведении социальной акции - мультимедийные презентации и видеофильмы о своей работе по пропаганде правил пожарной и электробезопасности. Ребята самостоятельно проводили тематические занятия для учеников 1-2 классов, воспитанников подшефных детских садов, в некоторых случаях — для старшеклассников и родителей. По мнению организаторов, такая форма работы позволит напомнить простые правила пожарной и электробезопасности разным возрастным группам, а также значительно расширит круг людей, которые изучат или повторят основные правила безопасного обращения с электроприборами.



В подготовке к конкурсным испытаниям школьникам помогали сотрудники производственных отделений филиала «Псковэнерго». Для четвероклассников были организованы ознакомительные экскурсии в кабинеты охраны труда и в диспетчерские пункты, энергетики рассказали школьникам о работе и оборудовании, которое используется для обслуживания электросетевого хозяйства. Отчеты об этих экскурсиях вошли в конкурсные презентации школьных команд.



Победители и призеры третьего этапа комплексной акции по пожарной и электробезопасности были награждены почетными дипломами Государственного управления образования Псковской области и ГУ МЧС по Псковской области. Все участники мероприятия получили от «Псковэнерго» наборы школьных принадлежностей с материалами по электробезопасности: расписания уроков, тетради, книжные закладки.



Кроме того, в нынешнем году участники акции получили уникальные книги «Тайна синего пульта». Это продолжение сказочной истории про удивительные приключения девочки Насти и ее друзей. Вернувшись с каникул, герои сказочной повести встречают новых друзей из волшебной страны Эльсинории, вместе они проходят через испытания и открывают для себя новую профессию - Энергетику. Книга издана при поддержке МРСК Северо-Запада.



По итогам межрайонного этапа конкурса по пожарной и электробезопасности определены финалисты, которые в конце апреля будут бороться за победу в конкурсе видеороликов социальной рекламы.



Комплексная профилактическая акция по пожарной и электробезопасности проводится при активной поддержке ГУ МЧС России по Псковской области, филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго», Псковского областного отделения ВДПО, Государственного управления образования Псковской области с 2003 года. Этапы конкурса проходят в течение всего учебного года во всех общеобразовательных учреждениях региона. По данным организаторов, за время проведения конкурса на территории Псковской области не зафиксировано пожаров по причине детской шалости и или случаев электротравматизма среди детей охваченной возрастной категории.