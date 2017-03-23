Для повышения надежности энергосистемы калужский филиал МРСК Центра и Приволжья вполовину увеличил объем работ по расчистке трасс ВЛ

По итогам анализа аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аномальных погодных явлений в ноябре 2016 и январе 2017 года филиалом «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» принят и реализуется ряд организационных, технических решений, а также план мероприятий, направленных на обеспечение дополнительного запаса прочности энергосистеме региона в условиях чрезвычайной ситуации природного характера.



Так как основная причина технологических нарушений в электросетевом комплексе связана с падением деревьев и ветвей на провода ВЛ, более чем на 50 % увеличен объем работ по расчистке трасс ВЛ 6-10 кВ: с 1794 га до 2703 га. В связи с этим пополняется парк техники: закупаются 4 трактора с мульчерами, которые не оставляют за собой порубочных остатков, измалывая их в щепу, а также 2 бульдозера. Кроме того, дополнительная техника (6 высокопроходимых бригадных авто, 7 бурильных машин. 6 авитогидроподъемников) закупается для повышения оперативности реагирования в аварийных ситуациях и выполнения работ по техпроисоединению. Всего в текущем году автопарк Калугаэнерго пополнится 35 единицами спецтехиники на 170 млн. рублей.



Для беспрепятственного подъезда оперативно-выездных бригад к местам переключений на ВЛ выполняется перенос существующих и установка новых линейных разъединителей ВЛ 6-10 кВ.



Все бригады мастерских участков и ОВБ районов электрических сетей, а также службы ЛЭП, эксплуатирующие ВЛ 35 кВ, оснащаются переносными приборами поиска однофазного замыкания на землю. Для выполнения аварийно-восстановительных работ в темное время суток все ПО и РЭС будут дополнительно укомплектованы световыми башнями или бензогенераторами с прожекторами. Планируется закупить 30 единиц такого оборудования. Для этой же цели все бригадные автомашины и спецтехника оснащаются фарами-искателями.



Организовано обучение производственного персонала методам проведения обходов энергообъектов (прежде всего, воздушных линий электропередачи) для более оперативного определения мест повреждений, круглосуточное дежурство на рабочих местах диспетчеров ОДГ и бригад ОВБ в каждом РЭСе.



Продолжается работа по реконструкции ВЛ с заменой «голого провода» на СИП и установкой реклоузеров для автоматизации распределительных сетей 6-10 кВ. На данный момент в электросетевом комплексе Калугаэнерго установлено 62 реклоузера, в 2017 году планируется смонтировать еще 24.



В филиале «Калугаэнерго» подчеркивают, что в текущем году основные силы и средства будут направлены на решение приоритетной задачи - повышение качества и надежности электроснабжения потребителей.