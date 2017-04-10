Энергетики "Пермэнерго" отремонтируют подстанцию "Горка" в Пермском муниципальном районе

Выставка Cabex-2017
11 апреля 2017, 15:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» приступил к ремонту оборудования подстанции 110/35/6 кВ «Горка» в Пермском муниципальном районе. В целях повышения надежности работы энергообъекта специалисты «Пермэнерго» выполнят капитальный ремонт 2 масляных выключателей и 6 разъединителей 110 кВ, 2 масляных выключателей и 6 разъединителей 35 кВ, 14 масляных выключателей 6 кВ. Кроме того, будет произведен текущий ремонт 2 силовых трансформаторов мощностью 16 МВА каждый.
Общий объем финансирования указанных мероприятий составит более 3,4 миллионов рублей. Подстанция «Горка» обеспечивает электроснабжение потребителей ЗАТО «Звездный» с общим количеством населения более 9 тысяч человек.