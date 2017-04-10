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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Пермэнерго" отремонтируют подстанцию "Горка" в Пермском муниципальном районе

Энергетики Пермэнерго отремонтируют подстанцию Горка в Пермском муниципальном районе

11 апреля 2017, 15:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» приступил к ремонту оборудования подстанции 110/35/6 кВ «Горка» в Пермском муниципальном районе. В целях повышения надежности работы энергообъекта специалисты «Пермэнерго» выполнят капитальный ремонт 2 масляных выключателей и 6 разъединителей 110 кВ, 2 масляных выключателей и 6 разъединителей 35 кВ, 14 масляных выключателей 6 кВ. Кроме того, будет произведен текущий ремонт 2 силовых трансформаторов мощностью 16 МВА каждый.

Общий объем финансирования указанных мероприятий составит более 3,4 миллионов рублей. Подстанция «Горка» обеспечивает электроснабжение потребителей ЗАТО «Звездный» с общим количеством населения более 9 тысяч человек.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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