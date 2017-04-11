Энергетики Северной Осетии только за один рейдовый день вернули в кассы гарантпоставщика более 400 тысяч рублей

Видео-интервью с участниками
11 апреля 2017, 15:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО
Во Владикавказе прошел очередной рейд АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») по злостным неплательщикам, проживающим в многоквартирных домах.
В состав каждой из 30 бригад, задействованных 6 апреля в данном мероприятии, вошли электромонтёры, контролёры и мастера участков. В этот день гарантпоставщиком было подано на отключение от электроснабжения около 650 абонентов, общая сумма долга которых превысила 4,5 млн руб. По факту было отключено 212 потребителей, задолжавших энергосбытовой организации более 2 млн руб. При этом 124 должника, не пожелавших оставаться без электроэнергии, сразу же во время посещения бригады сотрудников АО «Севкавказэнерго» рассчитались по выставленным счетам. Таким образом, в рейдовый день гарантирующий поставщик снизил свою дебиторскую задолженность на 440 тыс. руб.
По словам начальника Владикавказского энергосбытового отделения Сослана Бугулова, каждый абонент, более двух месяцев не плативший за потребленную электроэнергию, предупреждается о возможном ограничении в потреблении коммунального ресурса. «Если абонент продолжает игнорировать наши предупреждения, то его домовладение полностью обесточивается. Отключение оборачивается для недобросовестных граждан двойными тратами, так как для возобновления электроснабжения необходимо не только полностью погасить сумму долга, но и заплатить за повторное подключение квартиры к внутридомовым электрическим сетям», - пояснил Сослан Бугулов.