К 2035 Китай пополнит ряды самых энергоэффективных стран мира

Через 20 лет Китай войдет в ряды самых энергетически эффективных стран мира и поможет поддержать глобальные энергетические реформы производством возобновляемой энергии, говорится в отчете British Petroleum.



В опубликованном в Шанхае докладе сказано, что потребление энергии на единицу валового внутреннего продукта Китая будет сокращаться на 3% ежегодно, «гораздо быстрее, чем ожидаемое среднее значение по миру». Это позволит КНР приблизиться к уровню передовых стран, к 2035 году.



Экономическому росту Китая сопутствует переход от энергоемкого промышленного производства в сторону отраслей, более ориентированных на потребителя и услуги, и к перспективным технологиям, говорит главный экономист BP Спенсер Дейл.

Потребление угля во всем мире начнет сокращаться примерно в 2025 году, «в основном под влиянием перехода Китая к более чистым и низко-углеродным видам топлива», — говорит Дейл.



Помимо этого, в ближайшие 20 лет Китай внесет свой вклад во всемирную энергетическую реформу, увеличив на 35% мировой спрос на возобновляемую энергию, сообщает Shanghai News.



В принятом правительством КНР пятилетнем плане на 2016 — 2020 гг. указано, что доля не-ископаемого топлива в стране должна возрасти к 2020 году с 12% до 15%, тогда как потребление угля — упасть с 64% в 2015 году до уровня 58% и ниже.



Только в этом году Китай собирается сократить объемы добычи угля в стране на 150 млн тонн. В прошлом году эта цифра составила 290 млн. Эти реформы проводятся в соответствии с 5-летним планом КНР. Кроме того, в марте в Пекине была закрыта последняя крупная угольная ТЭС.



Источник: Хайтек.

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