"Ленэнерго" модернизировало подстанцию для подключения 140 новых потребителей

Видео-интервью с участниками
11 апреля 2017, 15:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») модернизировало подстанцию 110 кВ №345 «КС-2» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Реконструкция энергоисточника позволила подключить к сетях более 140 новых потребителей, а также обеспечила дополнительную надежность электроснабжения садоводческих товариществ и жилых массивов Красносельского района, а также заводов «Филип Моррис Ижора», Kraft foods и горнолыжного курорта «Туутари парк».
В рамках реконструкции, энергетики смонтировали два трансформатора, увеличив мощность подстанции в полтора раза – с 12,6 до 20 МВА. Также на энергоисточнике были модернизированы три выключателя 10 кВ, установлен новый маслосборник, чтобы избежать загрязнения окружающей среды отработанным трансформаторным маслом.
Модернизация подстанции позволила подключить к сетям более 140 потребителей общей мощностью около 4 МВт, среди которых частные жилые дома, садоводческие товарищества «Электромонтаж» и «Моторное». Кроме этого, реконструкция энергоисточника обеспечила дополнительную надежность электроснабжения садоводств: «Орбита», «Николаевское», «Красногорское», «Трансмаш», жилого массива «Офицерское село», деревни Малое Карлино, близлежащей военной части, заводов «Филип Моррис Ижора», Kraft Foods и горнолыжного курорта «Туутари парк».