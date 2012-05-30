"Музей-коллекция РЗА" представит уникальные экспонаты на РЗА-2017

Уникальная коллекция старейших устройств релейной защиты ожидает участников Международной научно-технической конференции и выставки «Релейная защита и автоматика энергосистем 2017». Мероприятие пройдет с 25 по 28 апреля в Санкт-Петербургском Культурно-выставочном центре «Экспофорум».



Наряду с новинками РЗА российских и иностранных производителей участники познакомятся с масштабной музейной экспозицией на стенде «Музея-коллекции РЗА». Они увидят десятки старинных реле различных типов, обеспечивавших защиту энергетического оборудования, а также использовавшихся в железнодорожном хозяйстве, станкостроении и связи.



Самый ранний экспонат, представляемый музеем, датируется 1915 годом. Это железнодорожное реле T3 V10, произведенное компанией Union Switch & Signal (США).



В числе других экспонатов индукционное реле максимального тока типа RI, произведённое компанией ASEA в Швеции в 1928 году, железнодорожное реле ДСР-2, произведённое Ленинградским радиоаппаратным заводом им. Козицкого в 1932 году, указательное реле типа ЭС-91 Харьковского электромеханического завода им. тов. Сталина И.В. образца 1941 года. Экспозицию старинных устройств дополнят экспонаты старейшего в стране электроаппаратного завода ЧЭАЗ (Чебоксарский электроаппаратный завод), который привезет в Санкт-Петербург пять типов реле, произведенных в период с 1939 по 1974 годы.



Помимо реле, на выставке РЗА-2017 «Музей-коллекция РЗА» представит посетителям подборку старой технической литературы по релейной защите.



Виртуальный «Музей-коллекция РЗА» http://museumrza.ru основан в 2010 году как частный любительский проект, но очень быстро перешел в категорию полноценных онлайн-выставок. Его цель – доступно рассказать всем заинтересованным лицам об истории развития отечественных РЗА.



«Знакомство с историей – это неотъемлемая часть процесса изучения любой профессии и профессии релейщика в том числе. Именно поэтому я решил создать этот виртуальный музей реле, релейной защиты и противоаварийной автоматики. Кроме того, по результатам проведенного мной опроса среди релейщиков можно сделать вывод, что история релейной защиты не безразлична людям, работающим в этой профессии», – пояснил в официальном описании музея его создатель, сотрудник Системного оператора Единой энергетической системы Никита Любимов.



На сайте «Музея-коллекции РЗА» можно найти несколько тысяч фотографий различных электротехнических экспонатов, также есть опция поиска для коллекционеров, позволяющая при желании найти нужные радиоэлектронные компоненты и реле всех видов. Информационным партнером музея является издание «Электрические станции», один из старейших отраслевых журналов, выпускаемый в России с 1930 года.



Международная конференция и выставка «Релейная защита и автоматика энергосистем 2017» (http://rza-expo.ru/ru/) – крупнейшее профессиональное событие в сфере РЗА, проводимое при поддержке Министерства энергетики РФ и Исследовательского комитета B5 «Релейная защита и автоматика» CIGRE. Организаторами РЗА-2017 стали АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»), ПАО «Федеральная Сетевая Компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»), ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро»), Российский национальный комитет СИГРЭ (Ассоциация «РНК СИГРЭ») и ОАО «Выставочный павильон «Электрификация».