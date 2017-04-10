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Отраслевые новости: Россия

На 2017 год запланировано проведение докапитализации Фонда развития промышленности на 17,4 млрд рублей

На 2017 год запланировано проведение докапитализации Фонда развития промышленности на 17,4 млрд рублей

11 апреля 2017, 15:26
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ФРП

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10 апреля 2017 года, состоялось совещание о расходовании средств резервного фонда Правительства России в 2017 году под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, в ходе которого обсуждались приоритетные области финансирования и порядок расходования средств Фонда.

В своем вступительном слове Председатель Правительства России подчеркнул, что резервный фонд зарекомендовал себя как эффективный финансовый инструмент, позволяющий выделять средства на расходы, которые не заложены в федеральный бюджет, оказывать поддержку регионам, отдельным отраслям промышленности, финансировать социально значимые проекты, успешно выполняя поставленные перед ним задачи.

Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 году из резервного фонда планируется выделить до 107,5 млрд. рублей на обеспечение социального и экономического развития страны, в частности, средства будут направлены на поддержку отдельных отраслей промышленности.

"Мы сможем в том числе, провести докапитализацию Фонда развития промышленности на 17,4 млрд рублей, чтобы поддержать ряд отраслей. Необходимые для этого средства в резервном фонде сформированы", - отметил глава Правительства.

Он также напомнил участникам совещания, что в начале апреля объем ФРП был увеличен на 16,2 млрд. рублей за счёт не использованных в 2016 году остатков средств федерального бюджета, и выступил с предложением по увеличению объёма фонда ещё на 8 млрд. с лишним рублей за счёт субсидий регионам, которые не были распределены к 1 февраля текущего года.

Компания: Минпромторг РФ
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