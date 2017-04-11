Назарбаев призвал подтянуть экономики всех членов ЕАЭС к одному уровню

Видео-интервью с участниками
11 апреля 2017, 17:12
Рубрика: В мире
Метки: ЕАЭС, ЭКОНОМИКА
Механизмы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) станут работать эффективнее, если экономики всех стран-участниц будут находиться приблизительно на одном уровне, заявил в интервью телекомпании "Мир" президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню. Сейчас одни в развитии ушли дальше, другие — в середине, третьи — совсем внизу. В этом проблема. Надо всех подтянуть, чтобы можно было равносторонне работать. Получается, что государства, объективно оказавшиеся беднее, надеются, что другие им помогут. Но так не бывает, в рыночной экономике никто даром ничего не дает. Эти ожидания есть, может быть, есть и разочарования. Надо каждому работать", — сказал он.
При этом Назарбаев подчеркнул, что страны должны помогать друг другу, создавая возможности для торговли.
"Конечно, надо помогать. Делать это можно путем торговли, товарооборота, открывая рынок для торговли, открывая границы. Но каждому государству надо подтягиваться до определенного уровня", — отметил президент Казахстана.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Источник: РИА Новости.