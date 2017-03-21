ООО "ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА" - участник выставок "ЭЛЕКТРО-2017" в Москве (17 -20 апреля) и "Энергетика и Электротехника" в Санкт-Петербурге (25-28 апреля)

ООО "ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА" с радостью приглашает Вас посетить наши стенды в Москве и Санкт-Петербурге, ознакомиться с актуальными предложениями компании, технической документацией, узнать о новинках, а также получить подробные консультации квалифицированных специалистов по продукции HELUKABEL®.

Если Вы желаете посетить наш стенд, пожалуйста, сообщите нам удобное для Вас время по электронной почте info@helukabel.ru или по телефону +7 (812) 449-10-60.

Регистрация на выставке "Электро 2017"

Регистрация на выставке "Энергетика и Электротехника"