ООО "ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА" - участник выставок "ЭЛЕКТРО-2017" в Москве (17 -20 апреля) и "Энергетика и Электротехника" в Санкт-Петербурге (25-28 апреля)

Выставка Cabex-2017
11 апреля 2017, 16:00
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА, ЭЛЕКТРО-2017
ООО "ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА" с радостью приглашает Вас посетить наши стенды в Москве и Санкт-Петербурге, ознакомиться с актуальными предложениями компании, технической документацией, узнать о новинках, а также получить подробные консультации квалифицированных специалистов по продукции HELUKABEL®.
Если Вы желаете посетить наш стенд, пожалуйста, сообщите нам удобное для Вас время по электронной почте info@helukabel.ru или по телефону +7 (812) 449-10-60.
Регистрация на выставке "Электро 2017"
Регистрация на выставке "Энергетика и Электротехника"
06.03.2017 г. Белорусские "Викинги" приедут на выставку "Электро"
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06.04.2017 г. Новый взгляд на технологии, меняющие мир