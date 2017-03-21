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Новости компаний

ООО "ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА" - участник выставок "ЭЛЕКТРО-2017" в Москве (17 -20 апреля) и "Энергетика и Электротехника" в Санкт-Петербурге (25-28 апреля)

ООО ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА - участник выставок ЭЛЕКТРО-2017 в Москве (17 -20 апреля) и Энергетика и Электротехника в Санкт-Петербурге (25-28 апреля)

11 апреля 2017, 16:00
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА, ЭЛЕКТРО-2017

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ООО "ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА" с радостью приглашает Вас посетить наши стенды в Москве и Санкт-Петербурге, ознакомиться с актуальными предложениями компании, технической документацией, узнать о новинках, а также получить подробные консультации квалифицированных специалистов по продукции HELUKABEL®.

Если Вы желаете посетить наш стенд, пожалуйста, сообщите нам удобное для Вас время по электронной почте info@helukabel.ru или по телефону +7 (812) 449-10-60.

Регистрация на выставке "Электро 2017"
Регистрация на выставке "Энергетика и Электротехника"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: HELUKABEL Russia
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