Российские операторы создадут единую инфраструктуру для сети 5G

Как сообщает "Ъ", правительство Москвы обсуждает с сотовыми операторами создание консорциума для развития сети связи пятого поколения (5G). Власти готовы облегчить административные барьеры при развертывании 5G, которое может стоить операторам до $10 млрд. В коммерческую эксплуатацию технология может быть запущена к 2021 году, оценивают участники рынка.



Правительство Москвы обсуждает с сотовыми операторами создание объединения по типу консорциума, на базе которого они смогут развивать связь 5G, рассказал "Ъ" руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Артем Ермолаев. "5G потребует от участников сотового рынка кратного увеличения числа базовых станций и совершенно другого принципа планирования сети, что повлечет большие инвестиции. Это значит, что операторам, по сути, еще раз придется построить большую инфраструктуру, а это достаточно тяжело. Поэтому, чтобы не лишить проект 5G инвестиционной привлекательности, мы задумываемся об объединении усилий",— рассказал Артем Ермолаев. ДИТ будет предлагать операторам "создание единой инфраструктуры, на базе которой можно было бы всем операторам развивать свою сеть", сообщил "Ъ" высокопоставленный источник в правительстве города.



ДИТ рассчитывает достигнуть договоренностей с операторами к концу 2017 года. "Первая задача — добиться, чтобы все участники сказали: я готов инвестировать и работать совместно. Сколько придется инвестировать, будет зависеть от количества участников",— говорит Артем Ермолаев. Москва также рассматривает возможность инвестиций в проект. "Для города это необязательно финансовые инвестиции. Это возможность инвестирования инфраструктурой, созданием благоприятных условий, упрощением механизмов взаимодействия",— отметил глава ДИТ.



На прошлой неделе господин Ермолаев на встрече со столичными депутатами предположил, что москвичи могут первыми в мире перейти на 5G, следует из сообщения на сайте Мосгордумы. В начале марта замруководителя ДИТ Александр Горбатько заявлял, что установка базовых станций 5G в Москве планируется на 2019-2020 годы. Для их размещения будут использовать административные здания и опоры освещения, остановки общественного транспорта, светофоры и др.



"Поддержка властей Москвы и иных регионов очень важна для операторов связи, поскольку вопросы размещения оборудования связи и подачи электроэнергии часто можно решить только совместно",— сообщили "Ъ" в "МегаФоне". В Tele2 сообщили, что не участвуют в обсуждении этого проекта, но рассмотрят возможность вхождения в консорциум. В МТС сообщили, что не знают о создании консорциума 5G. "Нам кажется, что сейчас преждевременно говорить об этом, поскольку 5G как стандарт будет принят не ранее 2020 года",— сообщил представитель МТС. В "Вымпелкоме" от комментариев отказались. В Минкомсвязи отметили, что "поддерживают усилия региональных властей всех уровней, направленные на развитие инфраструктуры связи".

Источник: Коммерсант.