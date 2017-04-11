РусГидро заключило договор с новым реестродержателем

Выставка Cabex-2017
11 апреля 2017, 17:32
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
4 апреля 2017 года ПАО «РусГидро» заключило договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с АО ВТБ Регистратор.
Решение о расторжении договора с Регистратором Р.О.С.Т., ранее выполнявшим функции реестродержателя РусГидро, принял Совет директоров компании 7 октября 2016 года. Регистратором Общества по итогам открытого конкурса утвержден АО ВТБ Регистратор.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра с Регистратором Р.О.С.Т. – 14 апреля 2017 года. Передачу реестра акционеров от Регистратора Р.О.С.Т к ВТБ Регистратору предполагается завершить 14 апреля 2017 г.