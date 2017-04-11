Студенты СамГТУ, обучающиеся по специализированной программе Системного оператора, вошли в состав команд-победителей регионального этапа чемпионата инженерных кейсов "Case-in"

В Самарском государственном техническом университете (СамГТУ) состоялся отборочный тур V Международного чемпионата по решению инженерных кейсов в лиге по электроэнергетике. Четверо студентов – участники специализированной программы подготовки АО «СО ЕЭС», стали победителями регионального этапа и представят Самарскую область в финале чемпионата «Case-in» в конце мая 2017 года в Москве.



В лиге «Электроэнергетика» соревновались 13 команд, сформированных из студентов бакалавриата и магистрантов СамГТУ. В ходе тура участникам для решения был предложен кейс «Коронный разряд» – по названию эффекта, возникающего на линиях электропередачи высокого напряжения. Было необходимо провести анализ годовой структуры технических потерь электроэнергии в ЛЭП напряжением 220 и 500 кВ, отходящих от Александровской ГРЭС в Оренбургской области, рассчитать финансовые затраты от потерь электроэнергии, разработать инновационную программу технических мероприятий по снижению потерь на корону при выдаче мощности от ГРЭС.



Первые два призовых места заняли команды, в состав которых входили магистранты СамГТУ, участники специализированной программы подготовки АО «СО ЕЭС» «Управление режимами электроэнергетических систем». Лучшим было признано инженерное решение команды «Энергия» (Исаков Владислав, Рахаев Александр, Долгинин Виктор – магистранты, обучающиеся по программе АО «СО ЕЭС», Юдина Анастасия – студентка 3 курса электротехнического факультета СамГТУ). Второе место заняла команда «Повторное включение» (Щобак Александр, Руманова Диана – магистранты, обучающиеся по программе АО «СО ЕЭС», Трифонова Дарья – магистрантка, проходящая обучение по направлению «Электроэнергетика и электротехника», Сальникова Вероника – студентка 4 курса электротехнического факультета СамГТУ). Третье место отдано команде «Лампочки», состоящей из студентов 3 курса электротехнического факультета СамГТУ (Гребенников Артем, Давликамова Эльмира, Овсянников Алексей, Муталова Диана).



В 2017 году в чемпионате принимают участие 47 ведущих технических вузов из 35 регионов России и стран СНГ. Более 3000 студентов на протяжении трех месяцев будут бороться за путевку в финал «Case-in», который состоится в Москве 30–31 мая 2017 года. В ближайшее время отборочные этапы чемпионата в лиге по электроэнергетике пройдут и в других вузах – партнерах АО «СО ЕЭС».



Международный инженерный чемпионат «Case-in» − единственный в России федеральный чемпионат топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, эффективный инструмент передачи будущим инженерам практических знаний, опыта и новых компетенций. Чемпионат включает пять направлений: лиги по электроэнергетике, горному делу, геологоразведке, металлургии, нефтегазовому делу. В финале команды – победители отборочных этапов каждой лиги – будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд, которые получат возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях. Победители лиги по электроэнергетике примут участие в ежегодном летнем образовательном форуме «Энергия молодости».



Организаторами чемпионата «Case-in» выступают Фонд «Надежная смена» и Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела». Мероприятие проводится при поддержке пяти федеральных министерств − Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также Федерального агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.